Vidéo : Écoutez les confessions des nouveaux concurrents d’Exatlon

Le public fidèle de l’émission de téléréalité Exatlon États-Unis attend avec impatience la sixième saison annoncée qui débutera ses diffusions le 11 janvier, 19h/6C. Les 24 participants qui composent ce nouvel opus respirent l’enthousiasme et révèlent peu à peu leur immense potentiel.

Bien que l’année dernière, ce soit l’équipe de célébrités qui ait remporté la finale avec Norma Palafox et Jeyvier Cintrón, en 2022, l’équipe des Contendings promet de se venger et de tout donner pour être couronnée vainqueur.

C’est ainsi que nous avons déjà commencé à connaître les nouveaux visages et les qualités de chacun. Dans une vidéo récente téléchargée sur le compte Instagram officiel d’Exatlon United States, certains des nouveaux concurrents ont avoué ce qui les avait motivés à participer à la compétition.

Chacun a souligné les qualités du spectacle et ce qui l’a poussé à relever le défi et à devenir un participant de plus dans la compétition sportive exigeante et pleine d’adrénaline. «Ils font partie des héros qui composent #TeamContenientes et ils nous expliquent pourquoi ils aiment #ExatlonEEUU. Levez la main si vous voulez déjà voir la nouvelle saison mardi prochain, le 11 janvier », était le post mis en ligne sur Instagram, qui montre la nouvelle équipe de Contendientes.

Le premier à l’exprimer a été Abril García, 24 ans, du Mexique. « Ce que j’aime le plus chez Exatlon, c’est la façon dont tous les athlètes concourent, comment ils les mettent à l’épreuve et la camaraderie qu’ils créent entre les équipes. » Ce nouveau concurrent est originaire de Dallas, au Texas, et est un étudiant en physiothérapie à l’Université de Querétaro. Sa passion est le flag football et elle a également de l’expérience en tant que pom-pom girl et gymnaste.

De son côté, Emilio Lara, 22 ans, du Mexique a souligné « ce que j’aime le plus, c’est la compétition et le travail d’équipe et surtout l’amélioration personnelle que chaque athlète a tout au long du spectacle ». Lara est étudiante en architecture à New York et dirige une salle de sport avec un groupe d’amis. Il a une expérience professionnelle du football et a également pratiqué la natation, le tennis, le volley-ball et la course de fond.

Yosiel Barrios, 28 ans, de Cuba, a souligné qu’il aimait « ressentir l’adrénaline de l’expérience ». Il vit aux États-Unis depuis deux ans, venant de Cuba. Il a formé le taekwondo et la musculation, ainsi que le crossfit. Cependant, son travail actuel est l’entretien d’un casino à Las Vegas.

Alicia Beltrán, 27 ans, du Mexique a souligné que pour être dans la compétition « Vous avez besoin d’un ensemble de tout, c’est-à-dire de la force physique, de l’agilité, de la vitesse, mais vous avez également besoin de beaucoup de concentration pour pouvoir marquer le point. » Elle réside à Los Angeles, en Californie. Elle est entraîneure personnelle et nutritionniste. Elle a été championne nationale de handball et pratique le vélo de montagne et la natation.

Lupita Gavilán, 25 ans, du Mexique, a davantage évoqué l’aspect humain. « Peu importe la demande physique des circuits, cela vous teste psychologiquement et émotionnellement. » Elle est née à Fort Myers, en Floride, mais ses parents sont retournés au Mexique quand elle avait 13 ans. Il aime le crossFit et a également joué au volley-ball, au football et a participé à des compétitions de corde à sauter.

