Vidéo: Edinson Cavani a tiré avant la nouvelle saison de Manchester United – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Edinson Cavani, ne perd pas de temps à se préparer pour la nouvelle saison bien qu’elle soit toujours en vacances.

L’Uruguayen expérimenté a connu une première campagne époustouflante l’année dernière, ce qui a conduit Ole Gunnar Solskjaer à le supplier de rester.

Cavani a fini par renouveler son contrat et cela a permis à United de se concentrer sur l’investissement de son budget de transfert ailleurs.

L’ancien joueur du PSG était l’un des principaux buteurs de Solskjaer au cours de la dernière saison et l’espoir est qu’il puisse continuer à contribuer de la même manière.

Anthony Martial est également revenu de blessure, donc les Red Devils semblent être dans une position plus solide que l’an dernier.

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois l’actualité de Cavani lorsqu’il a décidé d’expliquer pourquoi il avait choisi de prolonger son séjour d’un an.

L’attaquant expérimenté semble croire au projet de Solskjaer et il est probable qu’il soit encore plus convaincu maintenant compte tenu des signatures de Jadon Sancho et Raphael Varane.

Manchester United s’est assuré de remédier aux principales faiblesses de son équipe cet été et devrait bénéficier du travail acharné qu’il a fourni.

Sancho est une cible à long terme pour Solskjaer et il a été signé pour ce que beaucoup considèrent comme un prix brillant.

Le transfert de Varane a pris beaucoup par surprise et est sans doute le plus gros problème en termes de stature et d’importance.

Cavani devrait avoir plus de mal à entrer dans le onze de départ cette fois, mais ce ne serait pas une surprise de le voir retrouver la forme qu’il avait l’an dernier.