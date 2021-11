Vous vous souvenez de XEL, le jeu d’action-aventure inspiré de Zelda annoncé pour Switch cet été ? Eh bien, le développeur Tiny Roar a partagé de nouveaux détails sur son gameplay et son développement dans une série de vidéos en coulisses.

Dans les trois clips ci-dessous, le directeur du jeu Maurice Hagelstein et le concepteur du jeu Tom Erenstein nous donnent un aperçu du processus de création des personnages du jeu et de la façon dont le studio est arrivé au style présent dans la version finale. Ils discutent également de leur philosophie de conception de gameplay, nous donnant un aperçu de ce que les joueurs peuvent s’attendre à apprécier lors du lancement de XEL l’année prochaine.

Vérifie-les:

« Nous sommes vraiment fiers de XEL ; nous avons décidé de créer un jeu qui reprend tous les rythmes d’un titre d’action-aventure classique, comme l’exploration d’un monde mystérieux avec un protagoniste excentrique », déclare Hagelstein. « Nous avons beaucoup innové sur la formule typique et nous avons hâte que les joueurs se plongent et commencent à creuser dans l’histoire de Reid et de son parcours. »

XEL sera lancé pour Switch à l’été 2022, avec des versions Xbox et PlayStation à venir plus tard. Faites-nous savoir si celui-ci vous intrigue avec un commentaire ci-dessous.