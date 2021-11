Vidéo épagneul hilarante : un chien roule dans une flaque de boue sale comme un hippopotame heureux | Royaume-Uni | Nouvelles

« Je savais que je devais prendre des photos de ça parce qu’elle ne l’avait jamais fait aussi mal auparavant.

« Une fois qu’elle a eu fini, nous avons continué à marcher, mais je pensais qu’il n’y avait aucune chance qu’elle monte dans la voiture comme ça. »

Heureusement, il y avait un ruisseau à proximité pour que le chien se lave avant de retourner à la voiture.

Nicola a ajouté: « Je voulais l’épuiser donc nous avons eu un peu de paix à la maison. Si vous avez un épagneul, vous voyez ce que je veux dire.

« Mais pour être honnête, ça ne me dérange vraiment pas qu’elle fasse ça dans des flaques d’eau, je trouve ça drôle et je ne pouvais pas m’arrêter de rire. J’ai envoyé les photos à mon partenaire et la réponse a été : « Qu’est-ce qui ne va pas avec ce chien ? »

« Oui, elle est folle, mais nous ne la changerions jamais. »