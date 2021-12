Vidéo: Erling Haaland salue les fans alors que le réalisateur admet ne pas savoir s’il part – Man United News And Transfer News

Le directeur du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a admis que l’attaquant vedette Erling Haaland pourrait quitter le club à la fin de la saison.

Manchester United a perdu contre Dortmund il y a deux ans lorsque l’équipe allemande l’a retiré du Red Bull Salzbourg, mais le club d’Old Trafford est resté enthousiaste et serait l’un des nombreux à courir après sa signature.

Et bien qu’il ait été supposé par la plupart que Haaland pourrait quitter l’équipe de Bundesliga à la fin de la saison, un incident étrange à la fin de la victoire banale de son équipe contre Greuther Furth mercredi soir l’a vu se rendre des quatre côtés de la sol pour applaudir et saluer les fans.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, cela ressemblait à un adieu émotionnel du Norvégien, alimentant les spéculations selon lesquelles il pourrait quitter le club dans la fenêtre de transfert de janvier.

Et le gourou des transferts Fabrizio Romano n’a pas tardé à noter l’évolution de la situation, tweetant ‘le directeur du Borussia Dortmund Zorc sur l’avenir d’Erling Haaland : « Nous aimerions que Haaland reste. Nous n’avons pas à l’abandonner – même pas pour des raisons économiques », a-t-il déclaré à Sky.’

Le directeur du Borussia Dortmund Zorc sur l’avenir d’Erling Haaland : « Nous aimerions que Haaland reste. Nous n’avons pas à l’abandonner – même pas pour des raisons économiques », a-t-il déclaré à Sky 🟡🇳🇴 #BVB « Nous savons aussi que sous certaines conditions Erling a la possibilité de partir », a-t-il ajouté. @ReshadRahman_ – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 décembre 2021

Romano faisait référence à une interview avec Sky Germany, dans laquelle Michael Zorc du BVB a été interrogé sur les actions d’après-match de Haaland.

Zorc a répondu ‘J’ai aussi vu les photos et ça avait l’air un peu étrange.

« Je lui ai demandé ce qu’il y avait derrière et il a répondu « Rien du tout ».

« Bien sûr qu’il va certainement rester. »

Néanmoins, le réalisateur a admis que le sursis à l’exécution de Dortmund sera probablement bref, le joueur de 21 ans devant faire l’objet d’une bataille acharnée cet été une fois qu’une clause de libération de 64 millions de livres sterling entrera en vigueur.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps Haaland resterait, Zorc a répondu « Je ne sais pas ».

« Bien sûr, nous aimerions qu’il reste à Dortmund pendant l’été … mais nous savons aussi que dans certaines conditions, il a la possibilité de changer et nous aurons certainement des discussions avec lui dans les prochaines semaines. »

« Nous avons un contrat à long terme avec lui, il doit donc agir en premier et pas nous. Tout serait cool pour nous si ça restait comme ça.

Le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea et Liverpool ont également tous été liés à l’intérêt pour le jeune attaquant prolifique, qui a marqué 19 buts en 15 matchs cette saison et a marqué 76 buts et 20 passes décisives en 74 matchs pour le BVB. depuis son adhésion.