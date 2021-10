VIDÉO EXCLUSIVE : un homme mystérieux a exhorté la foule à « prendre d’assaut le Capitole » avant que Trump ne parle le 6 janvier

National File a obtenu une vidéo exclusive – tournée plus d’une heure avant le discours du président Trump le 6 janvier – montrant un homme avec un mégaphone exhortant la foule à se joindre à « prendre d’assaut le Capitole pour une manifestation pacifique juste après le discours de Trump ». Le même homme a été filmé en train de plaisanter avec un autre homme à propos de Twisted Tea, faisant référence à un mème populaire auprès de ceux d’extrême gauche. Ceci est la partie 1 de notre 3 parties Ce qui s’est vraiment passé le 1/6 Séries.

La vidéo a été prise vers 10h30, lorsqu’une foule d’au moins 300 000 personnes s’est rassemblée au sud de President’s Park South, maintenant plus communément connu sous le nom d’Ellipse. Il s’agit d’une estimation approximative basée sur les images disponibles d’une foule qui s’étendait à travers le champ entourant le Washington Monument et continuait au-delà de la portée visuelle pour des blocs dans toutes les directions.

Dans le même temps, une foule plus petite – quelques milliers au plus – s’est formée à 2,5 km à l’extérieur des barricades de police gardant la cour ouest du Capitole, où les premiers affrontements violents auraient eu lieu environ deux heures plus tard.

L’audio et la vidéo montrent un jeune homme blanc non identifié portant une chemise à carreaux et une casquette de baseball avec un mégaphone exhortant à plusieurs reprises la foule à « prendre d’assaut » le Capitole, précisant avec insistance que « nous irons à l’intérieur le Capitole. À un moment donné, quelqu’un qui ne connaît pas la géographie locale demande où se trouve le Capitole, et le jeune homme a pointé vers l’est sur Constitution Avenue, en disant « Par là! »

Il est également à noter qu’il a continué à désigner le président de l’époque comme « Trump » – par opposition à la coutume des militants de MAGA qui désignent le 45e président comme « Président Trump ».

Aucune des sources de National Files n’a été en mesure d’identifier l’un ou l’autre des hommes – dont le plus connu a mérité le surnom de « Fed Goblin » dans ces discussions – et, bien qu’il ait opéré sans masque, aucun d’eux ne figure sur la liste des personnes recherchées du FBI pour les manifestants du 6 janvier. . Ni les hommes ne semblaient porter quoi que ce soit indiquant leur appartenance à un groupe conservateur ou pro-Trump, et ils ne sont pas non plus connus des organisateurs de l’événement.

L’opérateur de la caméra n’a pas réalisé la signification de ce que disait le jeune homme, car c’était des heures avant le début des troubles civils au Capitole, donc la caméra n’a pas du tout capturé l’orateur dans la première moitié du clip et ne s’est pas focalisé sur lui pour l’autre moitié où il est visible.

Audio de l’instigateur au fur et à mesure que le son devient clair sur le microphone :

La même séquence brute a également surpris deux hommes en train de rire l’un avec l’autre et de faire une blague sur «Twisted Tea» avec des accents d’argot urbain. Le mème «Twisted Tea», populaire auprès d’Antifa à l’époque, est né d’une vidéo virale d’un homme noir se défendant violemment contre un ivrogne qui l’avait attaqué après avoir crié des insultes raciales.

Après que l’homme blanc ivre l’ait attaqué physiquement, le héros mémétique l’a battu jusqu’à ce qu’il se soumette avec une boîte de Twisted Tea. « Twisted Tea » est invoqué par la gauche pour évoquer la violence légitime contre les racistes, mais aussi parfois par la droite pour célébrer l’éthique « Ne marchez pas sur moi » des droits de légitime défense.

Vidéo de l’instigateur exhortant les participants au rassemblement à « prendre d’assaut le Capitole » après le discours de Trump :

National File n’a pas publié ces images jusqu’à présent en partie par inquiétude pour le journaliste citoyen qui a fourni des heures d’images non éditées à partir desquelles cela a été pris, qui a fait face à de graves menaces pour sa vie et sa liberté pour son rôle non violent dans le rassemblement Stop The Steal du 6 janvier.

Au moment où la vidéo a été enregistrée, les antennes relais locales étaient surchargées par le trafic sans fil et l’accès à Internet était limité, il aurait donc été difficile pour les personnes présentes d’utiliser Internet pour vérifier l’itinéraire du plan officiel de l’organisateur, et potentiellement ce qui a permis de tromper plus facilement les légions d’habitants de l’extérieur présents en leur faisant croire qu’entrer dans le Capitole faisait partie du plan officiel des organisateurs. (LIRE LA SUITE: Ce que le journaliste du fichier national AJ Cooke a vécu en couvrant la manifestation du Capitole)

Il semble qu’il y ait effectivement eu une minorité importante de la foule pro-Trump qui a vêlé vers le Capitole avant et pendant le discours du président Trump. Un e-mail de 12 h 28 d’un officier du Service fédéral de protection disait: « Les manifestants se dirigent vers la capitale de la Pennsylvanie, de la Constitution et de Madison en nombre estimé entre 10 et 15 000. »

La vidéo souligne les inquiétudes des patriotes selon lesquelles – malgré plus de 14 000 heures d’images de 1/6 en détention fédérale, plus de 600 arrestations et plus de 100 condamnations – il semble que pratiquement aucun des acteurs les pires et les plus violents de cette journée ne soit sur le radar fédéral. du tout.

Il existe de nombreuses preuves vidéo et témoins oculaires d’au moins un groupe d’agents provocateurs violents présents au Capitole qui n’étaient membres d’aucun groupe affilié à la campagne Trump ou au Parti républicain.

Malgré les spéculations initiales selon lesquelles ces malfaiteurs étaient soit des infiltrés d’Antifa essayant de discréditer le mouvement MAGA, soit des militants d’extrême droite non alignés essayant de détourner une cause populaire, on soupçonne désormais que la raison pour laquelle les autorités fédérales n’ont pas arrêté les pires acteurs est qu’ils étaient – ​​en fait – sur la masse salariale fédérale. (LIRE LA SUITE: Une nouvelle vidéo montre la police autorisant calmement des centaines de manifestants du 6 janvier à entrer dans le Capitole)

Revolver News a rapporté des preuves accablantes de plusieurs individus fomentant la violence le 1/6 qui ont néanmoins été ignorés ou donnés des tapes sur les poignets par les autorités fédérales.

.@DarrenJBeattie: «Le FBI a effacé le visage d’Epps de sa base de données publique juste un jour après que Revolver ait publié un rapport sur son collègue Oathkeeper Stewart Rhodes. Qui n’est pas non plus inculpé. Nouvelles du revolver sur Epps : https://t.co/6bbWmMWKxX Nouvelles du revolver sur Rhodes : https://t.co/rHXPLp0HHP https://t.co/OsXJxRKTCl pic.twitter.com/S1GmfEFIhI – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 26 octobre 2021

Julie Kelly d’American Greatness – qui a rapporté plus que quiconque sur le sort de nombreux manifestants non violents arrêtés après le 1/6 et détenus interminablement sans procès – a également noté comment les informateurs travaillant pour le FBI sur le « complot d’enlèvement du Michigan » semblent avoir ont été les principaux instigateurs de toutes leurs activités criminelles et ressemblent de manière frappante à des individus notables de la saga 1/6.

Il est à noter que l’informateur de « Kidnapping Plot » « Big Dan » est connu pour avoir organisé et même personnellement dirigé une brèche dans le Capitole du Michigan quelques mois seulement avant le 1/6. Une semaine après le dépôt des accusations dans cette affaire, Steven M. D’Antuono – le chef du bureau extérieur du FBI de Détroit – a été promu pour diriger les opérations du FBI à Washington DC, soulevant des questions inconfortables quant à savoir s’il avait apporté ses tactiques de violation du Capitole avec lui.

National File a également vérifié à l’aide des documents du FBI que les forces de l’ordre fédérales étaient présentes dans la foule le 6 janvier, et le New York Times a confirmé qu’au moins deux informateurs du FBI étaient dans une foule de Proud Boys le 6 janvier.

Rejoignez-nous à nouveau pour le prochain article de notre série 1/6, où nous démystifierons le récit médiatique de ce qui a déclenché « l’insurrection du Capitole » en exposant encore plus d’instigateurs et les tactiques insensées de la police du Capitole qui leur ont donné l’occasion de semer le chaos.