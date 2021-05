Vidéo fantôme: un facteur «sidéré» par une «apparition fantomatique» filmé | Bizarre | Nouvelles

Mark Vernon a visité la prison de Derby samedi avec l’historien et la star la plus hantée, Richard Felix. Au cours de sa visite, l’homme de 55 ans a capturé des images qui semblent montrer une boule de lumière glisser et faire le tour de la pièce, ce qui, selon lui, était une «boule d’énergie» fantomatique. Le facteur de Royal Mail, qui mène des enquêtes paranormales depuis 30 ans, a été étonné par ce qu’il a vu. Il a déclaré à DerbyshireLive: «C’était tout simplement incroyable quand tout s’est passé. Je suis arrivé vers 11 heures du matin et cela s’est produit vers 13 heures.

«J’étais en train de changer la batterie de mon appareil photo et je m’assurais simplement que tout fonctionnait lorsque cette entité est apparue. J’étais sidérée.

«C’était une sorte de boule d’énergie et vous pouviez sentir l’électricité statique qui en provenait, c’était comme une boule d’énergie qui entrait dans la pièce. Vous pouviez sentir vos poils sur le dos de vos bras et de vos mains se tenir debout.

“Une des dames qui était là-bas m’a dit plus tard que cela la rendait également étourdie.”

Les images montrent Richard Felix en train de parler à Laura Martin et Lin Hughes (à gauche) de West Midlands Paranormal Investigations au sujet d’une exposition à la prison, quand soudain une boule de lumière semble se déplacer sur l’écran.

L’excitation de M. Vernon peut être entendue quand il dit: “Souriez, vous êtes devant la caméra avec un fantôme!”

La boule de lumière fait alors son chemin au-dessus d’une des dames avant de tourner autour d’eux et vers Richard Felix.

La lumière est repérée en cercles trois fois avant de se diriger vers le haut et hors de vue.

«Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec cela, mais c’était assez incroyable à voir.»

Richard Felix a également été étonné par la vidéo et est convaincu que la forme n’a pas été causée par des particules de poussière. Il a déclaré: «J’ai été abasourdi quand j’ai vu les images, de les voir aussi clairement là-bas.

«J’ai été très impressionné. Les particules de poussière volent normalement. Cela n’arrêtait pas de revenir. Il semble aller vers moi et rester autour de moi.

«Mon point de vue sur tout cela est que les fantômes ne sont rien d’autre que de l’énergie, quelle forme ils prennent vraiment, je ne sais pas, ils se transforment.

“C’est ce qu’il y a dans votre propre esprit ou votre propre perception. Nous devrions changer le nom de fantôme en énergie, c’est ce que c’est, force d’énergie.

Derby Gaol est célèbre pour son histoire d’emprisonnement et de mort et les gens peuvent visiter pour des promenades fantômes, des veillées nocturnes, des journées à thème et des événements privés.

Reportage supplémentaire de Nick Reid.