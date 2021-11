Vidéo : Frederik Oldenburg montre ses biceps

Telemundo Frederik Oldenburg

Le début de la sixième saison de l’émission de téléréalité à succès Exatlon États-Unis se rapproche de plus en plus. Et, alors que tous les fans de l’émission de compétition sportive attendent avec impatience, Frederik Oldenburg, animateur de l’espace, continue de s’entraîner et de se préparer pour assurer un corps tonique et atteindre les 100 % d’ici le début des émissions.

Dans une publication récente sur son compte Instagram officiel, il a publié une vidéo où il s’entraînait avec une grande persévérance, dévoilant son torse sculptural et ses bras marqués. « A l’époque c’est vamooo ! Alors que je vois la Casa de Los Famosos c’est immanquable !!! », a-t-il écrit lors de la mise en ligne de la vidéo qui a rapidement déclenché la réaction de ses followers avec plus de 1700 likes et 80 commentaires.

« Quelle perfection, après une dure journée de travail, on rentre à la maison stressé et rien que de te voir enlève tout stress, mon appétit me prend et tous les soucis sont enlevés, que Dieu tout puissant vous bénisse », « Avec un coach comme vous, est-ce que ça cause vous faire des exercices « et » Il reste peu pour la sixième saison ? .. Cela me manque déjà de voir ce programme .. prenez bien soin de vous, bénédictions .. Et continuez à faire des exercices pour continuer à vous voir », étaient quelques-uns des commentaires laissés par le conducteur de 37 ans.

Le corps enviable du Vénézuélien n’était pas la seule chose qui a attiré l’attention de la vidéo, mais aussi l’accessoire qu’il utilisait pour effectuer les exercices, une sorte de rouleau. Le journaliste a pris le temps de répondre à ceux qui l’interrogeaient sur l’article unique.

« Je me suis toujours demandé à quoi cela servait », et « J’ai essayé de faire l’exercice mais je me suis mis en quatre », étaient quelques commentaires que l’accessoire a suscités parmi ses followers. Sur quoi le chauffeur a expliqué. « Travailler tout, abdos, bras, épaules !!! ».

L’une des questions auxquelles il n’a pas répondu, et que beaucoup se posent, est la date à laquelle débutera la sixième saison d’Exatlon États-Unis. Pour l’instant, on sait seulement que les moteurs chauffent et que, à tout moment, les détails de la production de l’émission Telemundo seront connus.

Concernant la vie personnelle d’Oldenburg, on sait qu’il a émigré de son Venezuela natal en 2012, en raison des problèmes sociaux et politiques du pays. Après avoir vécu un an en Irlande, il décide de s’installer aux États-Unis où, après beaucoup de persévérance, il parvient à se faire embaucher par Telemundo Las Vegas.

« J’étais près de 8 mois à postuler pour des emplois, à frapper aux portes. Mais je n’ai jamais perdu la foi. Cela faisait environ 8 mois au cours desquels je me réveillais tous les jours pour vérifier mes e-mails. Il y avait encore la vieille coutume de frapper sur les chaînes de télévision. Chose que beaucoup de gens n’ont évidemment pas l’habitude de faire, puisque tout est en ligne. Je me souviens que je me suis lié d’amitié avec la sécurité des chaînes de télévision pour pouvoir laisser mon CV. Et donc, petit à petit, j’ai postulé jusqu’à ce que la réponse vienne », a-t-il déclaré dans une interview à People en Español.

À propos de sa vie amoureuse, lors d’une interview amusante qu’il a donnée à Mamás Latinas, il a souligné qu’en tant que jeune homme, il avait eu des petites amies beaucoup plus âgées et qu’il aimerait devenir père à un moment de sa vie.

