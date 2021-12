VIDÉO : Gervonta Davis surmonte Isaac Cruz pour remporter la plus difficile victoire en carrière

Isaac ‘Pitbull’ Cruz et Gervonta ‘Tank’ Davis

*(Par Lem Satterfield) – Gervonta « Tank » Davis et Isaac « Pitbull » Cruz a promis des feux d’artifice lors de l’affrontement de dimanche pour le titre WBA «régulier» de 135 livres de Davis, et les deux combattants ont livré une bataille explosive et époustouflante de bout en bout pendant 12 rounds bourrés d’action.

Davis (26-0, 24 KOs) n’a pas remporté son 17e KO consécutif, mais il a vidé la victoire contre Cruz au menton d’acier (22-2-1, 15 KOs) de Mexico dans le combat le plus difficile de sa carrière de conserver sa couronne par décision unanime étroite (115-113 deux fois, 116-112).

En route vers la victoire, Davis a dû surmonter une blessure à la main gauche subie lors de l’entraînement qui s’est aggravée au sixième tour du combat avant de remporter la victoire devant une foule à guichets fermés de 15 850 personnes au Staples Center de Los Angeles.

« Je suis heureux d’être dans la position où je suis », a déclaré Gervonta « Tank » Davis, championne WBA des 135 livres, après la décision unanime de dimanche contre Isaac « Pitbull » Cruz. « Je sens que je suis le meilleur à 135 ans. (Esther Lin/Showtime)

Davis a affiché des compétences contre Cruz qui le classent parmi les plus gros tirages de la boxe lors de son troisième événement consécutif à la carte après avoir été qualifié de « meilleur combattant à 130, 135 et 140 » livres par le double champion des poids welters à la retraite Shawn Porter après leur séance d’entraînement. il y a trois semaines.

Lorsque la décision a été annoncée, Davis a couru vers un coin neutre, s’est tenu debout sur les cordes et a poussé les deux poings vers le ciel.

« Tank est un combattant. Il a montré qu’il pouvait le servir aussi bien que le prendre. Tank a fait exactement ce que je lui ai demandé de faire », a déclaré Floyd Mayweather, promoteur du Temple de la renommée de Davis, lors de la conférence de presse d’après-combat. « Tournez-le, tournez-le, boxez-le, faites-le rater et faites-le payer, et c’est ce qu’il a fait. Le gars était dur. Si j’avais combattu ce gars quand j’étais plus jeune et à mon apogée, je n’aurais probablement pas assommé le gars. Il était dur.

Au cours d’une étreinte d’après-combat avec Cruz, Davis a déclaré: « Enfer non » à la perspective d’un match revanche, ajoutant plus tard: « Si nous devions nous battre à nouveau, je le mettrais KO » et « Je suis frais et pourrait faire encore 12 tours.

« C’est la première fois que [a hand injury] m’est déjà arrivé. On a l’impression non pas d’avoir une seule phalange, mais quelques-unes d’entre elles. Mais ce n’est pas grave. J’ai fait le travail. [Cruz] est définitivement un guerrier. Même s’il n’a pas gagné, une star est née ce soir », a déclaré Davis. «Au début du combat, nous savions que mon adversaire sortirait fort. Mais j’ai senti qu’au fur et à mesure que je continuais le combat, il s’effondrerait. Mais je me suis blessé à la main, alors je n’ai pas pu le faire sortir de là.

C’est après le sixième tour que Davis, un natif de Baltimore de 27 ans, est revenu dans son coin et s’est plaint à son entraîneur de longue date, Calvin Ford, qu’il s’était blessé à la main gauche.

« S’il y a une chance de match revanche, alors je le veux », a déclaré Isaac Cruz (à gauche), qui a battu sans relâche le corps de la championne WBA des 135 livres Gervonta Davis (à droite) lors de sa défaite par décision unanime dimanche. (Esther Lin/Showtime)

« Gervonta est venu au coin après le sixième tour et a dit: » ma main est blessée. » Si vous regardez la cassette, j’ai dit : ‘Je ne veux pas entendre ça. Combattez-le », a déclaré Ford, révélant que la blessure s’était produite à l’entraînement.

« Gervonta s’est blessé à la main au camp et ne s’en est jamais plaint. Il est juste venu ici et a fait un show d’enfer, et c’est l’essentiel. Il a combattu ce gamin d’une main. Maintenant, donne à ce jeune homme ses accessoires.

Ford a travaillé aux côtés du cornerman principal Barry Hunter pour la première fois.

« La performance de Tank était magnifique ce soir. Il a eu la chance de montrer au monde une autre facette de ses compétences en boxe », a déclaré Hunter. « Le combattant moyen affrontant quelqu’un comme Cruz d’une seule main et sous ce type de pression, de stress et de contrainte se serait effondré. Cruz a pris le rôle du taureau et ‘Tank’ était le matador.

Cruz a pris tous les coups imaginables de Davis, utilisant des mouvements de tête brillants et une pression incessante ainsi que des coups brutaux à la tête et au corps.

Mais Davis a refusé de citer la blessure comme excuse.

« Oubliez la main. Je ne veux pas le mettre sur ma main », a déclaré Davis. « J’ai fait ce que j’ai fait, et c’est à propos de la boxe. Je savais avec quoi j’entrais dans ce combat.

Davis a néanmoins livré un autre message retentissant parmi les poids légers auditionnant pour affronter le champion incontesté de la division George « Ferocious » Kambosos, qui était au bord du ring, tout comme les stars actuelles et anciennes de la NBA Magic Johnson, Carmelo Anthony, Kevin Garnett, Dwight Howard, Paul Pierce, Kenny Smith et Kawhi Léonard.

« Je suis heureux d’être dans la position dans laquelle je suis, mais je ne pense pas que je sois le visage de la boxe en ce moment », a déclaré Davis, qualifiant ses homologues de division de « travail facile ». «Je sens que je suis le meilleur gars à 135, mais je n’appelle personne. Ils peuvent m’appeler, et quand le moment sera venu, il viendra.

Le taux de KO de 96 % de Davis est deuxième derrière celui du détenteur du titre IBF/WBC de 175 livres Artur Beterbiev (16-0, 16 KO) parmi les champions du monde. Davis a devancé de justesse Cruz au total des coups de poing (133-121) et des tirs puissants (113-112), mais il l’a surpassé 20-9.

Cruz, 23 ans, est entré à 17-0-1 (12 KO) depuis sa chute par décision unanime de huit rounds contre Luis Miguel Montano en février 2016.

«Les fans parlent à qui, selon eux, a gagné le combat ce soir. Une star est née », a déclaré Cruz. « Au cinquième tour, j’ai remarqué que sa main ne fonctionnait pas correctement. Mon style en tant que ‘Pit Bull’ est de toujours mettre la pression, et j’ai maintenu un rythme du début à la fin. S’il y a une chance de rematch, alors je le veux.

Davis-Cruz a représenté le troisième affrontement de haut niveau consécutif de 135 livres en neuf jours et sur quatre en deux semaines, faisant suite à une victoire bouleversée par décision partagée le 27 novembre par Kambosos (20-0, 10 KO) sur Teofimo Lopez (16-1, 12 KOs), que « Ferocious » a détrôné le champion de la franchise IBF/WBA/WBO et WBC.

Davis a régulièrement produit entre 200 000 et 230 000 achats à la carte au cours des 14 derniers mois, ses trois victoires précédentes étant un TKO au 12e tour du champion des trois divisions Yuriorkis Gamboa (décembre 2019), un KO au sixième tour de quatre- le champion de division Leo Santa Cruz (octobre 2020) et un TKO de 11e ronde qui a détrôné le champion WBA des 140 livres invaincu Mario Barrios (juin 2021).

Davis a terrassé Gamboa une fois au deuxième, au huitième et au dernier tour pour remporter la couronne légère vacante de la WBA, Santa Cruz a été éliminé pour la première fois de sa carrière par l’uppercut gauche de Davis en train de déchirer et Barrios a été terrassé deux fois au huitième et une fois dans le 11, tombant à 26-1 (17 KOs) à la suite du crochet gauche de fin de combat de « Tank » vers le plexus solaire.

Une foule de 16 432 personnes emballées à State Farm Arena à Atlanta pour voir Davis expédier Barrios, et, en juillet 2019, 14 686 ont assisté au TKO de deuxième tour de «Tank» de Ricardo Nunez au Royal Farms Arena dans son pays natal de Baltimore.

« Tank est un combattant. Il a montré qu’il pouvait le faire aussi bien que le prendre », a déclaré le boxeur du Temple de la renommée Floyd Mayweather Jr. (à droite) du champion WBA des 135 livres Gervonta Davis (à gauche) après la victoire par décision unanime de dimanche sur Isaac Cruz. (Esther Lin/Showtime)

« Nous étions à Atlanta il y a quelques mois, et nous avions plus de fans à notre combat que le [NBA’s Atlanta] Les Hawks avaient participé à leur match éliminatoire », a déclaré Leonard Ellerbe, PDG de Mayweather Promotions lors d’une interview après la pesée de samedi.

« Les chiffres ne mentent pas. Nous sommes allés au Royaume-Uni, nous sommes allés à Baltimore, nous sommes allés à New York. Partout où Tank va, ce jeune homme se vend. Vous pouvez sentir l’énergie [during his ring walk]. «

Davis est entré sur le ring derrière le rappeur Lil Durk portant les numéros de maillot « 8 » et « 24 » de feu Kobe Bryant de chaque côté de sa malle.

« Davis est la vache à lait de la division, et il est venu dans l’ouest ce soir et a eu une autre vente à guichets fermés. Partout où il va, Tank a toujours un artiste sexy avec lui, et l’endroit est tout simplement génial », a déclaré Ellerbe.

«Vous entendez certains promoteurs se plaindre que personne ne vend de billets, mais nous n’avons pas ce problème avec ce jeune homme, car c’est le combattant le plus excitant de tout le sport; il donne aux fans exactement ce qu’ils veulent voir. Il est ce gars pour cette nouvelle et jeune génération. Ils se moquent de qui il combat, alors tout commence et se termine par « Tank ».

Le dernier combat de « Tank » est survenu le jour après que son homologue WBC Devin Haney (27-0, 15 KOs) a obtenu une décision unanime sur l’ancien champion Joseph Diaz (32-2-1, 15 KOs) et avant le champion gaucher en trois divisions Vasyl Lomachenko (15-2, 11 KO) affrontant l’ancien champion Richard Commey (30-3, 27 KO) le 11 décembre.

« J’ai l’impression qu’aucun des autres gars ne peut faire ce que je fais. J’ai l’impression d’être le meilleur combattant à 135 ans », a déclaré Davis. « J’ai l’impression d’être le meilleur dans ce que je fais. Je suis à mon meilleur en restant à 135 et en me battant avec les autres gars. C’est là que se trouvent beaucoup de monstres, et j’ai l’impression que nous avons une grande division en ce moment. J’ai encore beaucoup de choses à améliorer. Il n’y a pas de limite à ce que je peux accomplir.

Edité par Matthew B. Hall et Stan Chrapowicki

