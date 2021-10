Vidéo Golden retriever : les manières incroyables du chien à table déconcertent les téléspectateurs | Royaume-Uni | Nouvelles

Les manières incroyables de ce golden retriever ont reçu de nombreux éloges, après qu’un clip viral de TikTok a montré sa patience. La vidéo, qui a été publiée par l’utilisateur de TikTok @tell_your_dog_i_said_hii, a été un grand succès sur l’application, avec plus de 119 000 vues et près de 25 000 likes. Dans le clip, on montre aux téléspectateurs l’étendue de l’entraînement de ce chien, qui se comporte si bien qu’il évite même de laisser tomber de l’eau sur le sol en buvant.

Il a un plan d’action très détaillé lorsqu’il s’agit d’avaler de l’eau de son bol, et sa patience dans l’exécution de cette stratégie est très impressionnante.

Le chiot intelligent s’assure qu’il s’arrête quelques instants avant de s’éloigner une fois qu’il a fini de boire dans son bol.

Cela garantit que lorsqu’il part, aucune goutte d’eau ne tombe de sa bouche et ne salit le joli sol propre de son propriétaire.

Comme le montre la vidéo, le chien et son maître ont mis au point une méthode très astucieuse, laissant le sol complètement dégagé de toute eau.

Certains téléspectateurs étaient clairement un peu envieux du niveau de patience du chien, avec un commentaire: « Je ne pense pas que mon chien ait même fini d’avaler avant de jeter de l’eau partout. »

Dès que Mango réalise ce qui se passe, elle allume le charme, passant instantanément à son expression la plus adorable pour tenter de persuader son propriétaire de la nourrir un peu plus.

Un autre de la race à avoir récemment connu un succès viral était un chien magnifique qui a englouti de manière hilarante une tranche entière de fromage.

On a montré à la goldie la tranche et on lui a demandé de prendre une petite bouchée, son propriétaire faisant même une démonstration utile.

Mais quand il était temps pour elle de tenter une petite bouchée du coin, le chien espiègle a plutôt avalé la tranche entière d’un seul coup.

