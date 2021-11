Vidéo Golden retriever : un chien se vautre dans la boue comme un hippopotame | Royaume-Uni | Nouvelles

Murphy semble avoir un radar intégré affûtant les flaques les plus boueuses dans lesquelles il peut plonger. Ses derniers bouffonneries sont survenues lorsqu’il se promenait dans la forêt de Blackwood dans le Hampshire, lorsque son propriétaire Gill Smith l’a découvert jusqu’à ses tours désordonnés habituels, les rapports du Miroir. Les propriétaires de Goldie se réfèrent souvent à un « radar de boue » que la race semble avoir instinctivement, mais Murphy a fait passer cela au niveau supérieur. Le chien de 16 mois n’aime rien de plus que se vautrer dans une fosse de boue pour se rafraîchir par une chaude journée.

Gill a déclaré: «À partir d’environ six mois, il se roulait dans des flaques d’eau. Il n’a pas encore complètement roulé, cette joie est encore à venir. Mais une fois qu’il l’a trouvé et qu’il est dedans, alors c’est trop tard, mais mon point de vue est de le laisser en profiter, comme il le fait clairement. Il peut parcourir des kilomètres, passer devant de nombreuses flaques d’eau et des piscines potentielles, puis il trouve « la bonne » et se lance – il en a quelques-unes locales préférées. »

Murphy a décidé de se plonger dans un ruisseau boueux, recouvrant les deux tiers de son corps de boue. Gill a déclaré: «Je pense que je suis sûr de dire que la plupart des propriétaires trouvent que leurs goldies sont un hybride d’hippopotame. Les Goldies ont une sorte de radar à boue. Il courait sur une piste et a soudainement tourné à droite à travers les buissons – et c’est là que je l’ai trouvé, l’adorant absolument.

Murphy a rejoint la famille après avoir malheureusement perdu son Labrador chocolat. Ce désir d’avoir un compagnon et un ami à quatre pattes était de retour et Gill, qui est codirectrice de sa société ‘Editorial Office’, a réussi à convaincre son partenaire commercial et meilleur ami d’avoir le frère de Murphy, appelé Beanbag.

