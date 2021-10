VIDÉO : Grippe de Kong : les gorilles et les orangs-outans reçoivent COVID Vax

* Bien que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que le risque que les animaux propagent le COVID-19 aux humains soit faible, près de 700 zoos à travers le pays ont reçu un vaccin expérimental pour aider à protéger les mammifères contre le virus.

Le zoo d’Audubon à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a commencé à vacciner ses gorilles et ses orangs-outans contre le COVID-19, selon un communiqué du zoo du 12 octobre.

Bob MacLean, vétérinaire principal d’Audubon, a déclaré : « Il est très important pour nous de protéger nos animaux contre le COVID-19 et la variante Delta. »

Le vaccin a été autorisé à être utilisé « au cas par cas par le ministère de l’Agriculture et les vétérinaires d’État appropriés », a déclaré le zoo.

Zoetis, décrite comme une entreprise de santé animale, est une ancienne filiale de Pfizer. Il a fait don de 11 000 doses de son vaccin à plus de 70 zoos aux États-Unis.

« Le vaccin COVID-19 de Zoetis est spécialement formulé pour les espèces animales. Bien que le virus – ou l’antigène – soit le même que dans les vaccins humains, les vaccins pour animaux varient en fonction du support … qui est utilisé », a déclaré Zoetis. « La combinaison unique d’antigène et de support garantit la sécurité et l’efficacité pour les espèces dans lesquelles un vaccin est utilisé. »

MacLean a déclaré que le zoo « a évalué la littérature scientifique sur la sensibilité des animaux tout au long de la pandémie, et nous sommes impatients de protéger nos animaux ».

Après avoir administré le vaccin aux gorilles et aux orangs-outans, le zoo d’Audubon a déclaré qu’il passerait ensuite aux chats et aux mustélidés tels que les loutres.

Les gorilles et les orangs-outans du zoo d’Audubon sont en première ligne pour les vaccins COVID spécifiques aux animaux donnés. (Institut Nature Audubon/Zenger)

« Tous les animaux vaccinés au zoo et à l’aquarium participent volontairement à leurs propres soins de santé par le biais d’une formation au renforcement positif et ne sont pas mis sous anesthésie pour recevoir leur vaccination », a déclaré l’Institut de la nature Audubon. « Ils ont été formés pour s’asseoir, se tenir debout ou présenter leur corps lors de contrôles de santé réguliers effectués par le personnel soignant et vétérinaire. »

Tout le personnel travaillant à proximité des animaux suit des protocoles de protection individuelle depuis le début de la pandémie, a indiqué le zoo.

« Cette mesure proactive est une couche de protection supplémentaire. La santé des animaux dont nous prenons soin, du personnel et des invités est notre priorité absolue », a déclaré MacLean.

« Bien qu’il n’y ait pas d’études à long terme depuis que le virus est apparu il y a moins de deux ans, les études de développement menées par Zoetis ont démontré que le vaccin était sûr et avait une attente raisonnable d’efficacité pour développer une réponse immunitaire chez les animaux », a déclaré MacLean.

En 2020, un chien de Hong Kong a été « faiblement » testé positif au COVID-19, selon l’Organisation mondiale de la santé. Trois gorilles des plaines de l’ouest du San Diego Zoo Safari Park ont ​​été testés positifs pour le coronavirus en janvier, a rapporté le ministère de l’Agriculture.

