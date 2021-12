Vidéo : Hisuian Voltorb obtient un court-métrage en stop-motion compatible avec Ad-ORB pour montrer sa personnalité

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Voltorb, dans son apparence originale, Gen 1, est une boule en colère d’explosions et de rage. Cela ressemble à une Poké Ball, et c’est à peu près tout – puis évolue en « Poké Ball à l’envers » pour vraiment mélanger les choses. Mais il semble que The Pokémon Company vise à réhabiliter des Pokémon décriés et non appréciés ces jours-ci, car Pokémon Legends: Arceus obtient un Voltorb Hisuian.

Mais attendez! Il y a plus! Hisuian Voltorb est différent de son homologue grincheux de Kanto. Non seulement il a des sourcils malades, mais ce Voltorb est un copain insouciant qui veut juste passer du temps avec d’autres Pokémon. Dans cette merveilleuse petite animation stop-motion, vous pourrez découvrir la personnalité d’Hisuian Voltorb… et aussi voir un Spheal pleurer

Quelle forme ou évolution hisuienne préférez-vous jusqu’à présent ?