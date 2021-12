Vidéo horrible d’un tigre tué par des flics après avoir attrapé le gardien par le bras

Lire du contenu vidéo

Bureau du shérif du comté de Collier

Comme nous l’avons signalé, la police de Naples, en Floride, a abattu mercredi soir un tigre de Malaisie nommé Eko, après qu’un gardien se serait rendu dans une zone non autorisée et, selon les flics, aurait tenté de caresser ou de nourrir l’animal. Eko s’est accroché à la main du gars, et vous l’entendez hurler de douleur alors que les flics s’approchent.

Cette vidéo est difficile à regarder, mais elle montre les conséquences lorsque quelqu’un devient un voyou et s’approche trop près d’un animal sauvage.

La police est incapable de libérer le gardien, puis elle tirer sur le tigre dans la tête à bout portant, le tuant.

C’est une terrible tragédie qui s’est répétée plusieurs fois auparavant… où quelqu’un s’est mis lui-même et l’animal en danger en s’approchant trop près.

Le travailleur, qui est dans la vingtaine, a été grièvement blessé et emmené dans un centre de traumatologie. Selon un porte-parole du zoo de Naples, le gardien n’était pas un employé du zoo mais faisait partie d’une entreprise engagée par le zoo pour nettoyer.