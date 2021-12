vidéo humoristique de Nathalia Hull | NowMyism.com

. Nathalia Casco a participé deux fois à Nuestra Belleza Latina

Cela fait plus de six ans que la hondurienne nathalia Casco est devenue célèbre, après avoir participé à Nuestra Belleza Latina, d’abord en 2015, puis en 2016, et l’ancienne reine de beauté est devenue une sorte d’injection de rires et d’ondes positives pour son des fans loyaux.

Et cette fois la gentille mannequin a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle a mis un filtre aux yeux bleus, aux cils très longs et aux sourcils soulignés, style cartoon, qui a fait complètement changer son visage, alors qu’elle était dans un magasin de téléphonie mobile.

Nathalia a voulu rire un peu de l’abus des filtres que de nombreux internautes, notamment des célébrités, utilisent pour faire avec leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux, et non seulement l’image a changé, mais elle a aussi assuré qu’elle ne les utilise pas, en guise d’ironie.

« Ils passent déjà avec les filtres… le net, je ne vois pas comme ça, voyons », était le commentaire avec lequel Nathalia a accompagné la vidéo amusante, qui comme prévu a déclenché toutes sortes de réactions sympathiques parmi ses followers, qui même Ils ont plaisanté en disant qu’elle avait la même apparence.

« Tu es identique », « change la couleur en marron » et « eh bien, quel rire, tu ne te ressembles pas de toute façon » étaient quelques-uns des messages générés par le clip amusant de l’ancien concurrent de l’émission de téléréalité Univision , alors que la plupart ont répondu avec des émoticônes de rires débordants.

L’ex-reine, qui a récemment fêté ses 35 ans, a consacré sa vie au monde du mannequinat et à la promotion de son rôle d’influenceuse, profitant de l’impact qu’elle a eu sur son public après avoir traversé le concours, où elle est devenue l’une des les reines les plus suivies dans toute l’histoire de Nuestra Belleza Latina.

Nathalia s’est classée deuxième en 2015, où elle était sur le point d’être couronnée par Francisca Lachapel, et l’année suivante, en 2016, malgré un large soutien des téléspectateurs, elle a décidé de se retirer de manière surprenante.

L’un de ses grands adversaires était alors le président de la table du jury du concours, Osmel Sousa, qui s’était dit satisfait du départ de la Hondurienne, affirmant qu’il ne menait pas à son avenir de reine.

Jouer

Osmel est heureux que Nathalia Casco ait démissionné de la NBL VIP Jomari nous a apporté les réactions des juges de la NBL à la démission de Nathalia Casco, et ils avaient beaucoup à dire sur le Hondurien. ABONNEZ-VOUS bit.ly/XLBK1r Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/SalyPimientaHD Facebook : facebook.com/salypimientaHD Voir plus de Sal y Pimienta par Univision bit.ly/1Rpb6G7 Ne manquez pas Sal y Pimienta tous les samedis et dimanches 22h/ 9C par Univision… 2016-04-25T18: 17: 03Z

« Nous ne comprenons pas pourquoi le public la soutenait autant, car ce n’est pas une bonne compétitrice. Soyons clairs. Elle n’était pas une bonne compétitrice, elle n’était pas jolie et n’avait pas non plus une bonne attitude. Elle était une mauvaise compétitrice », a déclaré Osmel en répondant à une interview avec la fashionista espagnole, Jomari Goyso. « Elle a duré longtemps et je suis heureux qu’elle soit partie, honnêtement. C’est la vérité. Ceux qui sont restés sont les meilleurs, ce sont eux qui ont dû rester ».

Daniel Arenas, un autre des jurés de cette saison, a également affronté Nathalia.

« En premier lieu (à Jomari), vous avez dit qu’elle pourrait être l’une des gagnantes possibles… Je ne pense pas. Et avec le respect qu’elle mérite, ainsi que les gens qui la suivent, comme toi, qui l’ont aussi beaucoup battue, je pense que pour gagner quelque chose, dans une totalité il faut le mériter, et il y a beaucoup de choses qu’elle n’a pas fait correctement », a déclaré l’acteur.