VIDÉO : Il essaie de voler la voiture du combattant de l’UFC Jordan Williams, horrible et mauvaise idée.

Le combattant poids welter de l’UFC Jordan Williams a partagé une vidéo sur son compte Instagram montrant le moment où un voleur a tenté de voler sa voiture ce jeudi alors qu’il faisait ses courses dans un magasin.

Dans les images, capturées par une caméra de sécurité, vous pouvez voir comment un étranger pénètre dans le véhicule, qui était verrouillé sans clé, et le démarre lentement. A ce moment, le combattant quitte les lieux et se jette contre le criminel, qu’il parvient à faire sortir de la voiture après lui avoir donné quelques genoux. Une fois dehors, le voleur décide sagement de s’enfuir alors que Williams lui crie dessus. Williams a expliqué que sa voiture a “un bouton pour démarrer” et “ne démarre pas à moins que les clés ne soient à moins de 1,5 mètre de celle-ci”, des clés qu’il porte toujours. “Il va sans dire que j’ai appris ma leçon et j’espère qu’il l’a fait aussi”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait gardé la casquette du contrevenant en souvenir.

