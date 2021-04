[Video] Ils disent leur dernier adieu au rappeur DMX à New York – El Sol de México

Des centaines de followers, amis et famille du rappeur DMX, décédé le 9 avril des suites d’une crise cardiaque, ont assisté ce week-end à New York à deux événements d’adieu organisés dans un centre de concert dans une église avant son enterrement.

Ce dimanche, ses proches et ses proches ont fait ses derniers adieux lors d’une cérémonie religieuse dans une église du quartier de Brooklyn, qui n’était pas ouverte au public, mais qui a été retransmise en direct.

Le service religieux a été organisé le lendemain du jour où la salle de concert du Barclays Center a accueilli un événement massif auquel des chanteurs, des amis, des fans et la famille ont participé pour se souvenir du chanteur.

Son cercueil, entouré de motards du groupe “Ruff Ryders”, a été transporté dans un énorme véhicule de type “pick up” à roues géantes, qui disait “vive le DMX”.

Une photo en noir et blanc du rappeur aux ailes d’ange et une citation de lui qui disait: “Nous avons tous une étoile, tout ce que vous avez à faire est de la trouver. Vous obtenez, tous ceux qui la verront seront aveuglés.”

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, est décédé au White Plains City Hospital du comté de Westchester, au nord de New York, où il avait été admis dans la nuit du 1er avril. Il avait 50 ans.

Père de 15 enfants, DMX a grandi dans le quartier new-yorkais de Yonkers et pendant des années ses problèmes de drogue étaient connus.

Il a développé sa carrière musicale dans les années 90 et au début des années 2000, lorsqu’il a vendu des millions d’exemplaires de ses 5 premiers albums, qui ont fait leurs débuts au numéro 1 du Billboard, un record pour l’époque.

L’artiste préparait un nouvel album avec des collaborations de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dogg et Usher, comme cela s’est produit après sa mort.

Ses singles les plus connus incluent des succès comme “ X ‘Gon Give it To Ya’ ‘, avec plus de 416 millions de vues sur Spotify bien qu’il s’agisse d’un single sorti en 2003, “ Party Up (Up in Here)’ ‘et “ Where the Hood At’ ‘. .