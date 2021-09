Vidéo iPhone 13 en mode cinématique tournée dans la rue sans équipement supplémentaire

in

La vidéo en mode cinématique est l’une des nouvelles fonctionnalités phares de l’iPhone 13. La grande question était de savoir à quoi ressembleraient les performances dans la vie réelle. La propre démo d’Apple était incroyablement impressionnante, mais elle reposait bien sûr sur un éclairage professionnel et autant de prises que nécessaire pour obtenir un excellent résultat.

Nous avons déjà eu une réponse, de Joanna Stern du WSJ, qui a tourné une vidéo musicale dans un studio, encore une fois avec un éclairage professionnel et un équipement de montage. Mais un nouveau clip tourné avec rien de plus que l’iPhone 13 lui-même donne une idée bien plus réaliste…

Le mode cinématique est effectivement un mode portrait pour la vidéo, ajoutant un flou artificiel à l’arrière-plan, mais permettant également une mise au point sélective et une sélection automatique des points de mise au point basée sur l’IA.

Stern n’a pas été très impressionné par sa propre expérience.

Le logiciel a du mal à savoir où commencent et se terminent les objets. C’est un peu comme les premiers jours du mode Portrait, mais c’est pire parce que maintenant le flou se déplace et se déforme. J’ai tourné des séquences où le logiciel a perdu des parties du nez et des doigts et a eu du mal avec des objets tels qu’un téléphone ou un appareil photo.

Mais si les conditions de studio vous offrent un contrôle optimal, elles augmentent également nos attentes.

Le vidéaste Jonathan Morrison a adopté une approche très différente lorsqu’il a créé un clip pour la chanteuse Julia Wolf. Il a été tourné dans la rue avec l’iPhone 13 Pro – et absolument rien d’autre, pas même un cardan.

J’ai mis la main sur l’iPhone 13 Pro et j’ai immédiatement voulu tester l’appareil photo et le mode cinématique. Il est limité à 1080p 30fps mais j’ai été surpris de voir à quel point il était net ET qu’il conservait Dolby Vision.

Le résultat? Ce n’est pas parfait, c’est sûr. Certains des artefacts dont Stern s’est plaint sont visibles, en particulier autour des cheveux de Wolf alors qu’elle tourne la tête. Ensuite, il y a les mêmes problèmes que nous avons vus avec les premières itérations du mode Portrait – regardez l’écart dans son bras droit, par exemple, où les chaises en arrière-plan ont été mises au point.

N’importe quel vidéaste professionnel qui le regardera grince des dents à cela.

Mais honnêtement, pour une vidéo sur smartphone, c’est vraiment bluffant. Je doute que beaucoup de fans de Wolf soient obsédés par les imperfections du traitement de l’IA. C’est un exemple fantastique de ce qui peut être réalisé avec un seul appareil et un emplacement ordinaire si vous avez suffisamment de talent.

De plus, bien sûr, il s’agit de la première génération de la technologie. Comme le mode Portrait, il s’améliorera considérablement au fil du temps à mesure qu’Apple travaillera sur les algorithmes.

Pour moi, la chose la plus excitante à propos de cette capacité est qu’elle va inspirer une nouvelle génération de cinéastes, qui peuvent commencer à créer des vidéos avec un look vraiment cinématographique en utilisant rien de plus que leur téléphone. J’ai vraiment hâte de voir d’autres exemples.

Et personnellement, j’aime l’idée de pouvoir créer des vidéos de voyage plus cinématographiques sans avoir à emporter d’autre kit avec moi.

Regardez la vidéo ci-dessous, mais notez qu’elle contient des paroles explicites.

Quelle est votre opinion ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

