Vidéo : Jacqie Rivera dédie un message significatif à son père et les réseaux explosent

Ce 10 décembre marque le 9e anniversaire de la mort de la chanteuse Jenni Rivera et ses enfants cherchent différentes façons de rendre hommage à l’artiste légendaire qui a laissé un immense héritage à la musique régionale mexicaine. C’est ainsi que Jacqie Rivera a décidé de l’honorer d’une de ses passions : la musique.

La chanteuse de 32 ans a annoncé qu’à l’occasion de l’anniversaire de la mort de sa mère, elle sortira son nouveau single Hurt, afin de rendre hommage à l’artiste. Au passage, Jacqie a évoqué un autre événement terrible qui a secoué sa famille : les abus sexuels qu’elle, sa sœur aînée Chiquis et sa tante Rosie ont subis de la part de son propre père, José Trinidad Marín, 57 ans. C’est parce que la chanson est liée d’une manière ou d’une autre au terrible événement.

« Ce message est pour le premier homme qui m’a brisé le cœur. Père, je veux que tu saches que malgré le fait que tes erreurs, tes décisions et le fait que tu m’aies quitté, ils m’ont profondément blessé, je t’aime et je te pardonne », dit Rivera dans la vidéo téléchargée sur son compte Instagram.

La vidéo montre une image de Jacqie serrant son père dans ses bras, ainsi que quelques moments clés de sa vie : le procès auquel elle a été confrontée pour avoir abusé de ses filles et de sa belle-sœur, et sa vie avec Jenny Rivera. A la fin de la vidéo, la prochaine sortie de la chanson Hurt est annoncée.

Les plus de 1,8 million de followers que l’artiste compte sur son Instagram n’ont pas tardé à réagir, avec de nombreux messages sur sa décision de pardonner des actes aussi déplorables que les abus sexuels dont elle a été victime par l’homme qui lui a donné la vie.

« Jacqie, beaucoup te jugeront ou remettront en question ta décision de pardonner à ton père, mais tu as vraiment un cœur énorme pour pouvoir avoir le courage de pardonner. Je t’admire »,« C’est bien de pardonner, mais le serrer dans ses bras et essayer d’être proche de lui est dégoûtant »,« Tu as un grand cœur, mais si j’étais toi, je ne laisserais même pas mes filles s’approcher du l’homme qui vous a violé, vous et votre sœur.

Une histoire d’abus

Rappelons qu’en mai 2007, Trino Marín a été reconnu coupable et condamné à 31 ans de prison pour actes obscènes sur mineurs, abus et agressions sexuelles aggravées sur mineurs. Bien qu’à plusieurs reprises, il ait demandé une libération conditionnelle pour bonne conduite, celle-ci lui a été refusée, pour laquelle il devra rester en prison jusqu’à l’âge de 74 ans.

Trino Marín a violé ses deux filles et sa belle-sœur pendant des années alors qu’elles n’étaient que des enfants. En 1992, Jenni Rivera a appris l’abus grâce à sa sœur Rosie racontant tout ce qu’elle avait vécu. Malheureusement, lors du dépôt de la plainte, le sujet s’est échappé et a été en fuite pendant 9 ans. Ce n’est qu’en 2006 que la police a réussi à le capturer.

Dans des déclarations passées à People en Español, Rosie Rivera a souligné la grande capacité de pardon de sa nièce. « L’une des choses que j’admire chez elle, c’est qu’elle a le courage et l’amour d’avoir une relation avec son père. Lui pardonner, lui rendre visite, avoir le courage de lui poser des questions difficiles, de parler à nous tous, qui avons été victimes de lui à un moment donné et de dire « Je comprends ce qu’il a fait ». Cela m’a fait quelque chose de si beau que quelqu’un ait cette valeur », a-t-il déclaré.

Jackie n’est pas la seule à avoir pardonné à son agresseur, sa sœur Chiquis l’a fait aussi, bien qu’elle n’ait pas une relation aussi étroite que Jackie.

