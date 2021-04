Vidéo: Jeff Bezos donne au gouverneur de Washington une visite d’un refuge pour sans-abri attaché au siège d’Amazon

Jeff Bezos, à gauche, et Lauren Sanchez montrent le Mary’s Place Family Center, situé dans un immeuble Amazon à Seattle, au gouverneur de Washington, Jay Inslee. (Capture d’écran Instagram via Jeff Bezos)

Jeff Bezos a accueilli le gouverneur de Washington, Jay Inslee, lors d’une récente visite du refuge familial Mary’s Place qui est rattaché au campus du siège social d’Amazon à Seattle.

Dans une vidéo qu’il a publiée sur Instagram lundi, le PDG d’Amazon est vu en tournée dans l’établissement vieux d’un an avec Inslee et Marty Hartman, directeur exécutif de Mary’s Place. La petite amie de Bezos, Lauren Sanchez, est également présente, et à un moment donné dans la vidéo, elle a vu bercer un bébé dans ses bras pendant qu’elle et Bezos discutaient avec une femme qui qualifiait le personnel de l’établissement de «formidable» et de «100% solidaire».

Bezos a visité le «Kids Club» dans l’établissement de 8 étages et 63 000 pieds carrés et parle avec une mère qui «priait littéralement pour un endroit où rester» avant que Mary’s Place n’appelle. Bezos a également accueilli un garçon du Honduras nommé Fidel qui était au refuge depuis une semaine. Le frère du garçon, portant un masque à carreaux, a reçu un compliment et un coup de poing de Bezos.

«J’adore ton masque», dit Bezos. «C’est comme un masque de course. C’est trop cool.”

Le centre familial Mary’s Place à The Regrade a commencé à accepter des familles en mars dernier et est devenu une option essentielle pour les personnes sans abri pendant la pandémie de COVID-19. Avec la capacité de servir 200 personnes par nuit et plus de 1 000 membres de la famille par an, le refuge est le plus grand de l’État de Washington. Amazon a engagé 100 millions de dollars en soutien continu pour l’installation.

Amazon a fourni quelques chiffres sur la première année de fonctionnement du refuge, notamment:

Nous avons fourni un abri sûr à 700 personnes sans abri. Fourniture de 43 618 nuits-lits dans un abri sûr pour les parents et les enfants. Servi plus de 130 000 repas aux invités. Fourni une première maison pour 26 nouveau-nés.

Inslee a qualifié le refuge «d’inspiration et d’encouragement» et a déclaré que c’était «un élément important pour faire face à notre crise des sans-abri».

«Mary’s Place fait un travail incroyable et salvateur chaque jour pour les femmes, les enfants et les familles en situation d’itinérance dans la communauté de Seattle», a déclaré Bezos en 2017 lorsque les plans d’abris ont été annoncés. «Nous sommes chanceux de les compter comme voisins et ravis de leur offrir une maison permanente au sein de notre siège social du centre-ville de Seattle.»