Vidéo: Jesse Lingard abusé par un fan alors qu’Old Trafford devient toxique – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Jesse Lingard, a été victime d’abus lors de la lourde défaite contre Liverpool, même s’il n’était même pas sur le terrain.

Ole Gunnar Solskjaer a choisi d’aller avec le même onze de départ qui a remporté une victoire sensationnelle 3-2 contre l’Atalanta, mais finalement, c’était une décision qui s’est retournée contre lui.

Lingard, victime d’abus, répond par « Je ne suis pas sur le terrain ». C’est devenu toxique ici. pic.twitter.com/cRFrY3BN1S — Gaz (@CantonaManc) 24 octobre 2021

United s’est complètement effondré à domicile, avec leurs féroces rivaux Liverpool marquant cinq buts malgré un passage à peine à la vitesse supérieure.

Solskjaer a fait appel à Paul Pogba, Diogo Dalot et Edinson Cavani pour ses remplaçants, ce qui signifie que Lingard n’a pas vu une minute d’action.

Malgré cela, l’atmosphère à Old Trafford est devenue si mauvaise que l’Anglais a été maltraité sans raison valable.

De nombreux fans sont sortis du stade et Liverpool est entré dans la pause avec quatre buts, certains rapports affirmant que Sir Alex Ferguson n’était pas non plus resté pendant les 90 minutes complètes.

En toute honnêteté, ceux qui sont restés ont assuré qu’ils surpassaient les fans visiteurs, mais ce n’était pas nécessairement pour soutenir Solskjaer.

L’écriture est sur le mur pour le légendaire Norvégien dont le limogeage semble inévitable compte tenu de la nature de la défaite.

Beaucoup pensaient que United était l’outsider du match et auraient potentiellement accepté une défaite, mais certainement pas une défaite comme celle qui s’est déroulée sous leurs yeux.

Si la victoire contre Atalanta montrait que les joueurs se battaient pour Solskjaer, alors la défaite contre Liverpool montrait qu’ils en avaient marre de le faire.

Les choses devraient continuer à devenir plus toxiques dans les semaines à venir, surtout si le conseil d’administration ne prend pas les bonnes décisions.