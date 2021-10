VIDÉO: John Fury dit que Wilder devrait apprendre l’humilité dans la défaite avant le troisième combat avec Son Tyson

John Fury

*Tyson Fureurle père de John dit Deontay WildeJe pourrais apprendre une chose ou deux du boxeur britannique vaincu Anthony Joshua sur la façon de gérer le fait d’être battu sur le ring.

John Fury, 57 ans, ancien boxeur professionnel et combattant à mains nues, a déclaré à Dan Ludlam de Hayters TV que Wilder était « dans le déni total » et « avait dit des conneries absolues au cours des deux dernières années » après sa défaite contre Tyson Fury en février 2020 .

Alors que l’excitation monte avant le troisième combat Fury contre Wilder le 9 octobre, John Fury a déclaré: « AJ [Anthony Joshua] avait la dignité dans la défaite » après sa défaite contre Oleksandr Usyk le 26 septembre, alors que Wilder manque de la même humilité.

En décembre 2018, Fury a affronté pour la première fois le champion du monde de l’époque, Wilder, et le combat s’est terminé par un match nul controversé, beaucoup pensant que le challenger britannique a surpassé son adversaire.

Le résultat a été plus décisif l’année dernière lorsque « The Gypsy King » a arrêté Wilder au septième tour.

Après sa première défaite professionnelle et la perte de ses titres des poids lourds, Wilder a commencé à faire plusieurs excuses pour ses mauvaises performances, aux yeux de beaucoup, notamment que Fury a triché, que son eau était dopé et que son costume avant le combat était trop lourd.

Au lendemain de la défaite, Wilder s’est également séparé de l’entraîneur de longue date Mark Breland, qui a jeté l’éponge au septième round du deuxième combat.

« On m’a demandé si Wilder était comme AJ », a déclaré John Fury à Ludlam de Hayters TV. « Vous ne pourriez jamais comparer les deux hommes. AJ a eu de la dignité dans la défaite, il sait ce qui ne va pas, et il essaie de le réparer, et il le fera [that].

« L’autre est dans le déni total et a dit des bêtises absolues au cours des deux dernières années. Il dit toujours des bêtises et c’est ce qui me décourage en tant que combattant et c’est pourquoi, à mon avis, il ne peut pas s’améliorer à cause de son état d’esprit.

Tyson saura quand se battre et quand boxer et « Je ne pense pas que Wilder ait l’intelligence pour faire face à cela à quelque niveau que ce soit », a déclaré l’aîné Fury. « Ne pas le frapper ; c’est juste le personnage qu’il m’a montré dans la défaite.

« Comment pouvez-vous apprendre dans la défaite quand vous continuez comme ça ?

« Le peuple américain aime Tyson et j’aime le peuple américain, mais j’aime les hommes parmi les hommes, j’aime que les hommes soient des hommes. Je ne veux pas qu’ils soient comme des enfants gâtés dans la défaite. J’admire dignement les hommes vaincus.

Il a également prédit que son fils infligerait encore plus de punitions à Wilder lors de leur troisième confrontation très attendue.

L’entraîneur Javan « Sugar » Hill-Steward (à gauche) prépare le champion des poids lourds WBC Tyson Fury (à droite) pour aller après le KO samedi contre Deontay Wilder, que Fury a détrôné par TKO au septième tour en février 2020. (Top Rank )

« De la façon dont je le vois, le résultat sera le même, mais je pense qu’il sera pire qu’avant, et ce sera la fin de Deontay Wilder. »

Le père de Tyson Fury a également suggéré qu’une deuxième défaite consécutive contre son fils pourrait l’amener à entrer dans ses «étapes de la retraite» car il serait «trop gravement endommagé parce que Tyson s’est entraîné pour le blesser et le blesser gravement.

«Et je veux dire cela de la manière la plus gentille possible.

« Il a des gens qui lui soufflent de la fumée dans le dos, disant qu’il peut faire ceci et cela. Ils peuvent tous parler d’un bon spectacle, mais lorsque vous êtes sous ces lumières vives et que l’homme est là dans votre visage, vous réalisez alors qu’une tâche formidable vous attend.

En résumé, John Fury a déclaré: «Tyson est un excellent finisseur ces jours-ci et il est en mode blessé. Il ne va pas pour une décision de points. Il sait que ce n’est pas possible en Amérique.

«Tyson vise le KO et de manière explosive. C’est pour cela qu’il est entraîné.

Le combat sera diffusé exclusivement en direct au Royaume-Uni sur BT Sport Box Office le 9 octobre. Il est disponible ailleurs sur ESPN/FOX PPV.

Edité par Matthew B. Hall et Kristen Butler

