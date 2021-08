Vidéo: La bande-annonce de Super Monkey Ball Banana Mania montre Sonic et Tails en action

Sega a publié une toute nouvelle bande-annonce pour Super Monkey Ball Banana Mania, montrant pour la première fois le gameplay de Sonic et Tails.

Nous savions que le duo serait inclus dans la liste depuis un certain temps maintenant, mais Sega a maintenant confirmé qu’ils seront inclus sans frais supplémentaires et disponibles pour être déverrouillés via un jeu normal dès le lancement.

“Cette célébration combinée du 20e Super Monkey Ball et du 30e anniversaire de Sonic The Hedgehog voit Classic Sonic et Classic Tails traverser plus de 300 étapes et jouer à 12 jeux de société avec le gang des singes et leurs amis !”

Si vous avez manqué la nouvelle, Radio Jet Set‘s Beat a également été récemment confirmé comme étant jouable. Tout comme Sonic et Tails, Beat sera disponible gratuitement via un gameplay normal – le DLC payant du jeu a jusqu’à présent été réservé pour un pack spécial qui vous permet de jouer en tant que consoles Game Gear, Dreamcast et Sega Saturn.

Super Monkey Ball Banana Mania sera lancé sur Switch le 5 octobre. Vous vous sentez encore excité?