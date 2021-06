Vidéo : La blessure effrayante qui peut laisser Giannis Antetokounmpo sans playoffs

Réviser en un coup d’œil S imon Russell Beale nous offre un autre monstre magnifique en tant que Johann Sebastian Bach, poussé et imprudemment cruel dans le drame biographique inégal de Nina Raine. Il est guêpe, obsessionnel, froid – un père et un mari apparemment pieux et aimant qui ne sait pas aimer. La pièce […] More