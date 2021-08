Vidéo: la dernière bande-annonce d’OlliOlli World montre de nombreuses options de personnalisation des personnages

Private Division et Roll7 ont dévoilé leur dernière bande-annonce pour OlliOlli World, la dernière et prochaine entrée de la populaire série de skateboard à défilement latéral, et celle-ci est entièrement consacrée à la personnalisation.

Hébergée par le co-PDG de Roll7, Simon Bennett, la vidéo (ci-dessus) montre un certain nombre de façons différentes dont les joueurs pourront personnaliser leurs personnages. Il semble y avoir une quantité agréable de personnalisation proposée, y compris le type de corps, le teint, les vêtements et les cheveux, ainsi que des options supplémentaires comme des poses et des astuces de skate.

« Les patineurs en OlliOlli Monde peuvent opter pour des tongs assorties à leur veste de camouflage ou associer des lunettes de soleil « Face Melter » super élégantes avec un trappeur d’hiver rétro. Ou optez simplement pour une coiffure à la mode Ice Cream. Des centaines d’options de personnalisation permettent aux joueurs d’exprimer pleinement leur individualisme !

C’est certainement une fonctionnalité bienvenue, et qui aidera sans aucun doute à convaincre encore plus de joueurs de l’acheter lors de son lancement plus tard cette année. Si vous l’avez manqué plus tôt cet été, assurez-vous également de regarder la bande-annonce E3 du jeu ici.