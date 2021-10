Vidéo : La dernière publicité de Metroid Dread met un EMMI dans le salon de cette pauvre femme

in



Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nintendo a publié une autre publicité pour Metroid Dread, et les choses deviennent réelles dans celle-ci.

Ce dernier spot de 50 secondes montre le gameplay, le nouveau Switch OLED (qui sera également lancé en même temps que le jeu ce vendredi) et quelques clichés CGI du terrifiant EMMI envahissant le salon d’une pauvre femme. Rien ne dit « Dread » comme d’avoir une machine d’extraction d’ADN qui se glisse derrière votre canapé – c’est légitimement effrayant.

Comme vous l’avez peut-être vu, Nintendo a mis tout en œuvre pour le marketing de Metroid Dread au cours des dernières semaines. Un certain nombre de publicités similaires ont été repérées aux États-Unis, au Japon et en Europe, et le jeu a également été présenté sur des panneaux d’affichage géants.

Il ne reste que quatre jours avant le grand lancement du jeu. Assurez-vous de rester à l’écoute pour notre examen complet, que nous partagerons avec vous plus tard cette semaine.