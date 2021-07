Vidéo: La famille Addams: Mansion Mayhem obtient une nouvelle bande-annonce de gameplay effrayante

Outright Games a partagé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour The Addams Family: Mansion Mayhem, un nouveau jeu basé sur la franchise à succès qui devrait être lancée sur Switch plus tard cette année.

Comme nous l’avons appris lors de son annonce initiale en mai, le jeu est une aventure de plate-forme 3D qui propose une coopération à quatre joueurs, avec une liste de personnages comprenant mercredi, Pugsley, Gomez et Morticia. Votre objectif est d’explorer le manoir et de résoudre des énigmes pour le sauver d’un “visiteur indésirable et ébouriffant”.

La bande-annonce (ci-dessus) montre certains des mondes de plate-forme que vous visiterez au cours de votre aventure, notamment The Gruesome Fun Kitchen, The Kooky Graveyard, The Treacherous Tuneful Music Room et The Laboratory, ainsi qu’un aperçu rapide d’une variété de mini-jeux qui seront inclus.

À juste titre, le jeu est lancé juste à temps pour Halloween avec une date de sortie le 24 septembre fixée dans la pierre (tombeau). Pardon. Si vous aimez ce que vous voyez dans les nouvelles images, ce n’est vraiment pas long à attendre !