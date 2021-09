Vidéo: la frappe à la roquette de Jackie Groenen en service international pour les Pays-Bas – Man United News And Transfer News

in

Un certain nombre de Reds étaient de nouveau en service international hier soir.

Les Lionnes étaient en action contre le Luxembourg qu’elles ont battu 10-0, Mary Earps commençant et jouant les 90 minutes complètes.

Ella Toone a eu beaucoup d’occasions pendant les 80 minutes qu’elle a passées sur le terrain mais a semblé déçue lorsqu’elle a été retirée, n’ayant pas réussi à trouver le fond des filets.

Joueur de la saison pour United la saison dernière, Ona Batlle a participé à la victoire 7-0 de l’Espagne sur la Hongrie, la qualification semblant assez sûre pour eux.

Pendant ce temps au Kosovo, Vilde Bøe Risa et Maria Thorisdottir ont aidé la Norvège à remporter une victoire 3-0 lors de leur qualification.

Martha Thomas a marqué un autre but pour l’Écosse tandis que Hayley Ladd et Carrie Jones ont de nouveau joué pour le Pays de Galles alors que les nations d’origine sont toutes sorties victorieuses.

Cependant, le sujet de la pause internationale était le Néerlandais Jackie Groenen qui a marqué une fusée d’une frappe de l’extérieur de la surface contre l’Islande.

𝙍🚀𝘾𝙆𝙀𝙏Le but de @Jackie_10_ pour @OranjeVrouwen mardi soir était un peu spécial 😱👏#MUWomen | #FIFAWW

pic.twitter.com/99ZEaHzW2B – Femmes de Manchester United (@ManUtdWomen) 22 septembre 2021

Cette frappe a aidé les Pays-Bas à s’imposer 2-0 contre l’Islande après avoir fait match nul contre la République tchèque la semaine dernière.

Groenen est l’un des milieux de terrain les plus constants et les plus précieux de United depuis qu’elle a rejoint le club en 2019, bien qu’elle n’ait jamais marqué pour les Reds.

Les fans de United l’appelleront pour qu’elle apporte des objectifs comme celui-ci à la campagne WSL cette saison.

United affrontera Chelsea à domicile ce dimanche 26 septembre.