Vidéo : “La grenouille pour qui sonne la cloche”, le prédécesseur caché de Link’s Awakening

Beaucoup d’entre nous connaissent l’histoire du développement de The Legend of Zelda: Link’s Awakening : une fois A Link to the Past devenu disque d’or, le programmeur Tōru Ōsawa a commencé à expérimenter avec des kits de développement Game Boy pour voir jusqu’où il pouvait pousser une expérience Zelda. Les résultats ont été si impressionnants que plus d’employés ont commencé à contribuer à ce projet de passion non officiel et finalement il a obtenu le feu vert des hauts gradés de Nintendo pour entrer en pleine production.

Mais un élément important est souvent omis de cette histoire, la fondation de Link’s Awakening n’a pas été construite à partir de zéro. L’équipe a utilisé le squelette d’une récente version Game Boy développée par R&D1; Kaeru no Tame ni Kane wa Naru – traduit par La grenouille pour qui sonne le glas.

Contrairement à son petit frère, ce jeu n’a jamais eu la chance de sortir du Japon et nous attendons toujours une localisation officielle, même si en 2011, des fans passionnés ont pris les choses en main.

Ces moments dans Link’s Awakening où la perspective passe du haut vers le bas au défilement latéral ? Cela vient directement de The Frog for Whom the Bell Tolls. Zut, même la police vient de ce jeu. Les deux sont très étroitement liés et sans la fondation et l’influence de ce jeu, Link’s Awakening tel que nous le savons ne serait pas comme aujourd’hui.

Rejoignez-nous alors que nous explorons les bases établies par Kaeru no Tame ni Kane wa Naru et plongeons plus profondément pour voir ce qui le distingue.