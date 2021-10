Vidéo : la manette Nintendo 64 fonctionne avec n’importe quel jeu Switch (en quelque sorte)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il y a eu beaucoup de rage et d’indignation autour de tous ces trucs Nintendo 64, y compris le fait que les jeux ne fonctionnent pas bien, que les contrôleurs N64 ne fonctionnent pas avec les accessoires ou ne se connectent pas au PC. On peut dire que ce n’est probablement pas le bon moment pour dépenser une tonne d’argent sur le pack d’extension d’abonnement en ligne Nintendo Switch !

Cependant, notre adorable Jon Cartwright a réalisé une vidéo sur la manette N64, ou, comme il l’appelle, « The Big Boy ». Il y a quelques nouveautés, et quelques choses différentes, comme le fait que le Rumble Pak est désormais inclus dans le boîtier lui-même, et non en tant qu’accessoire séparé et volumineux. RIP, Rumble Pak

Image : La vie de Nintendo

Mieux encore, le contrôleur a deux sticks analogiques secrets, les boutons C fonctionnant comme un deuxième stick dans n’importe quel jeu non-Nintendo 64. Jon essaie Breath of the Wild, Demon Turf, Final Fantasy VII, Super Smash Bros. Ultimate, Dark Souls et Mario Kart 8 Deluxe dans la vidéo pour démontrer ce qui est possible !

Il y a bien sûr quelques problèmes – vous ne pouvez pas remapper les boutons, et il n’y a pas de ZR ou de B, ce qui signifie que vous ne pouvez tout simplement pas accéder à certaines choses, comme l’épée dans Breath of the Wild ou le menu dans Final Fantasy VII. C’est toujours potentiellement faisable, cependant, si vous voulez essayer de jouer à BOTW avec rien d’autre que des bombes. Ou FF7 sans guérison. Ou Dark Souls sans Estus Flasks. C’est un défi amusant!

(En bonus : il y a un petit morceau de Jon ASMR juste au début de cette vidéo. Enjoy.)

Chaîne ASMR Nintendo Life quand ? (Image: Nintendo Life)

Avez-vous essayé la manette N64 ? Êtes-vous déçu ou simplement heureux de détenir enfin le meilleur design de contrôleur au monde après des décennies ? Faites le nous savoir dans les commentaires!