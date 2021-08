Vidéo: la nouvelle bande-annonce de Tails Of Iron montre le combat “punishingly brutal” du RPG

Alors que Nintendo était occupé à dévoiler d’innombrables délices indépendants lors de l’Indie World Showcase d’hier, United Label était également occupé à lancer une nouvelle bande-annonce pour Tails of Iron, un RPG dirigé vers Switch le mois prochain.

Le clip nous donne un autre regard sur le monde sombre et menaçant du jeu, ainsi qu’un aperçu de son combat, décrit par l’équipe de développement comme “d’une brutalité punitive”. Les joueurs incarnent Redgi, héritier du Trône des Rats, et doivent se lancer dans une quête périlleuse pour reconquérir le Royaume aux côtés d’un groupe de braves compagnons.

FONCTIONNALITÉS:

– Maîtrisez des combats brutaux, inspirés du genre souls, avec des esquives, des parades et des exécutions fatales !

– Explorez un royaume vaste et perfide, comprenant six biomes distincts, chacun avec ses propres chemins et secrets cachés

– Plongez dans une histoire captivante, narrée par la voix profonde et rauque du légendaire Doug Cockle

– Personnalisez votre style d’attaque avec une vaste gamme d’armes et d’armures distinctes

– Rassemblez un groupe de braves compagnons, prêts à vous aider dans certaines missions

– Terminez des quêtes secondaires pour gagner de l’or supplémentaire sur le côté

– Déterrez des plans spéciaux pour forger de nouvelles armes puissantes

– Collectez des ingrédients rares pour concocter des festins bénéfiques pour la santé

– Surmontez les combats de boss sauvages contre les généraux redoutables et surdimensionnés du clan Frog

– Perdez-vous dans le magnifique style artistique 2D dessiné à la main.