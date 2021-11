VIDÉO : La Panthère Denisse Novoa éblouit en danseuse

Maintenant même

Heureuse et rayonnante est Denisse Novoa avec elle qui vient d’avoir 27 ans. L’ancienne participante de l’émission de téléréalité Telemundo Exatlon United States, a montré qu’elle n’était pas seulement une athlète exceptionnelle et une actrice de premier plan – qui se frayait déjà un chemin dans le monde du théâtre avec des emplois sur Netflix et Telemundo – elle est aussi une danseuse gracieuse.

Cela a été révélé dans une vidéo téléchargée sur son compte Instagram, où elle a l’air très animée et souriante tout en dansant dans une chorégraphie synchronisée avec un ami. « Ami, chante-moi Ulee’s », a-t-il écrit au moment de mettre en ligne la vidéo où il apparaît avec un large t-shirt ACDC, des baskets blanches et les cheveux lâchés.

« Comme merveilleuses elles dansent très bien », « Elles sont trop belles, bonne danse », « Mais quelles belles femmes » et « Je les aime ! J’aime tout ce qu’ils font ensemble » étaient quelques-uns des plus de 200 commentaires laissés par ses followers sur la chorégraphie qu’elle a interprétée avec une amie.

À plusieurs reprises, La Pantera a déclaré que Genesis Veliz, avec qui il apparaît en train de danser dans la vidéo, est son meilleur ami. Ils ont tous les deux fait un long voyage en Colombie cette année et se sont fait tatouer ensemble. Comme Novoa, Veliz était l’un des participants à la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

« Je l’ai trouvé, oui. Nous avons beaucoup de choses en commun. Sa folie est très similaire à la mienne. Nous sommes d’accord sur la façon de penser. Aussi dans les idées. Je n’ai aucun doute; Elle est mon âme sœur, mais mon âme sœur d’amitié. Ma meilleure amie, ma sœur, ma complice ! Pour une vie d’aventure ensemble !! (Faites-la glisser jusqu’à la fin pour la voir tout donner à Bogotá », a écrit La Pantera à propos de son amie en juin.

Devant les rumeurs qui ont été soulevées par la publication, et après s’être fait demander si elle avait une relation amoureuse avec l’athlète, Novoa a répondu dans une interview exclusive avec Right Now qu’ils ne sont que des amis.

«Elle et moi mourons de rire avec ces commentaires, car pour commencer, elle est mariée. Elle a littéralement un mari, c’est son petit ami de toujours. Autrement dit, elle est mon âme sœur, mais d’amitié, elle est ma sœur, ma complice, mon tout, littéralement », a déclaré l’athlète mexicaine après avoir souligné qu’elle n’était pas lesbienne.

« Ce qui se passe, c’est qu’entre Genesis et moi, il n’y a toujours eu qu’une belle fraternité, une amitié », a déclaré Veracruz, 27 ans, qui reviendra l’année prochaine sur les écrans de Telemundo, mais cette fois dans le cadre de la casting de la série La Femme de ma vie.

