[VIDEO] La performance de Miley Cyrus a failli finir seins nus

Miley Cyrus a eu des problèmes avec sa garde-robe lors de la diffusion de son émission du Nouvel An sur NBC.

Après que la balle soit tombée sur le coup de minuit à Times Square, Miley est montée sur scène pour interpréter sa chanson à succès, « Party in the USA ». Elle portait une petite tenue argentée composée d’une minijupe et d’un chemisier à peine visible.

Quelques secondes après le début de la chanson, son sommet s’est cassé. Il a attrapé sa poitrine et a essayé de le réparer, mais finalement toute la partie supérieure s’est défaite. Il s’est dirigé vers le fond de la scène pour le réparer et a continué à chanter sans perdre une miette.

Voici ce que vous devez savoir :

Miley a eu un deuxième problème de garde-robe après son retour sur scène

Miley Cyrus seins nus sur le spectacle du réveillon du Nouvel An Wardrobe Malfunction2022-01-01T05: 15: 33Z

Lorsque Miley est revenue sur scène, elle a changé son haut argenté pour une veste rouge. Sa veste était complètement déboutonnée sans rien en dessous.

À un moment donné pendant la représentation, la veste s’est ouverte et la poitrine de Miley était visible.

Essayant de s’amuser un peu avec ce qui se passait, Miley a changé les paroles d’une des phrases de sa chanson en essayant de faire une blague. « Tout le monde me regarde maintenant. Je porte le plus de vêtements que j’ai jamais portés sur scène », a-t-il chanté.

À la fin de l’émission, Miley a expliqué ce qui s’était passé sur scène.

« Merci beaucoup à tous. Merci. Le programme de ce soir consistait à être flexible, à résister aux coups et à faire ressortir le meilleur de nous même dans les pires circonstances », a-t-il déclaré.

« Cette résilience ne devrait pas s’arrêter là. Apportons cela dans la nouvelle année avec nous. Nous avons tous appris à nous attendre à l’inattendu. Au lieu de le voir comme un problème, voyons-le comme une opportunité. Je souhaite à tous ici à Miami et à tous ceux qui nous regardent de chez eux une année 2022 heureuse et en bonne santé. Merci d’avoir rendu ce soir possible. Tu es vraiment tout ce dont j’avais besoin pour avoir la meilleure fête », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois que Miley souffre d’un problème de garde-robe.

Miley a repoussé les limites de ses tenues au fil des ans et a connu des revers malheureux en jouant. Cependant, elle semble les gérer tous avec grâce, car elle a très confiance en elle.

En 2018, lors d’une apparition sur Saturday Night Live, Miley a glissé, selon Page Six. Miley portait une veste de survêtement entièrement ouverte sans rien en dessous, similaire au style qu’elle a choisi après son premier incident de garde-robe le réveillon du Nouvel An 2021.

Croyez-le ou non, Miley a également failli souffrir d’un deuxième problème de garde-robe sur SNL. Selon Harper’s Bazaar, lors d’un changement de tenue, Miley a été vue vêtue d’une robe décolletée Saint Laurent. Il est présumé qu’il était scotché au sommet, mais il était sur le point de se briser.

