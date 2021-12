Vidéo : le brillant « Game Winner » de Shai Gilgeous-Alexander lors de la victoire d’OKC contre les Clippers

La 14e défaite de la saison pour Clippers de Los Angeles (16-14) n’aurait pas pu venir d’une manière plus cruelle. La franchise Angelina a perdu contre Le tonnerre d’Oklahoma City, 103-104, et avec un panier gagnant sur la corne de Shai Gilgeous-Alexander, son ancien joueur qui a été échangé contre Paul George.

Les 27 points d’un Luke Kennard que l’équipe jette dans son dos n’ont servi à rien depuis l’absence de George. À OKC, bien que le MVP soit Luguentz Dort (29 points et cinq rebonds), le joueur de la soirée était Gilgeous-Alexander avec 18 points, six passes décisives et le « Game Winner » susmentionné. Ensuite, le moment clé :

Ce samedi sentiment @ Shaiglalex | #Tonnerre pic.twitter.com/PYpXXMQs5g – OKC THUNDER (@okcthunder) 19 décembre 2021