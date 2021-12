Vidéo : le meilleur RPG jamais créé n’est toujours pas sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Notre propre Zion Grassl a récemment eu le privilège de terminer Chrono Trigger pour la toute première fois, et même 26 ans après sa sortie, il est complètement époustouflé. Pour célébrer cet accomplissement, Zion, Jon et l’invité spécial Kevin Kenson ont décidé de s’asseoir et de louer le jeu pendant plus d’une heure. Et croyez-nous, nous aurions pu en dire beaucoup plus.

Cependant, parler du bon mot de ce classique est à peu près tout ce que nous pouvons faire car il y a très peu de façons pour les joueurs de jouer à ce RPG essentiel pour eux-mêmes. En 26 ans, il n’y a jamais eu que 4 sorties ; Super Nintendo (qui a ignoré l’Europe), PlayStation (également ignoré l’Europe), Nintendo DS et la version Steam initialement controversée mais largement corrigée. Si vous jouez principalement sur console, il y a de fortes chances que vous n’ayez jamais eu l’occasion d’acheter Chrono Trigger et cela devrait franchement être un crime.

Switch abrite de nombreux RPG hérités, que ce soit Final Fantasy VII, la trilogie Dragon Quest et même des favoris plus récents comme Ni No Kuni, mais ce qui est sans doute le plus grand jeu de l’ère 16 bits reste bloqué sur Steam – terni par sa réputation de lancement. En espérant que les rumeurs d’un remasterisation de Chrono Cross se concrétisent à tout le moins.

