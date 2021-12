Vidéo : le Noël de luxe de Sirey Morán au Honduras

.

Sirey Morán, la nouvelle gagnante de Nuestra Belleza Latina, a fêté ce Noël avec panache et s’est offert un grand luxe pour son cœur : célébrer cette date symbolique avec toute sa grande famille au Honduras, dont parents, grand-mère, cousins ​​et oncles.

Le mannequin hondurien de 31 ans avait l’air éblouissant de bonheur et de joie et d’amour gâchés.

« Le meilleur cadeau est l’amour de ma famille #teamsirey et c’est pourquoi en ce jour spécial où l’on fête Noël, et dans lequel nous devons remercier Dieu pour tant de choses, je dis BEAUCOUP MERCI à tous ceux qui font partie de ma vie et qu’ils faisaient partie de mon rêve d’être #nuestrabellezalatina devenu réalité. A ceux sur cette photo : la famille, les amis et tous ceux qui font aussi partie de ma vie à distance, merci, je vous aime très fort », a-t-il écrit dans un post sur son compte Instagram, où l’on peut voir toute la famille grouper.

Dans une vidéo mise en ligne plus tard, on voit la reine de beauté danser et présenter les membres de l’équipe Sirey, comme elle appelle ses proches. Dans la publication, vous pouvez voir son père, José Alfredo Morán, visiblement ému. « Après 14 ans, papa est retourné au Honduras », a écrit le mannequin.

« Bonnes vacances, mon beau peuple. Que Dieu vous bénisse grandement aujourd’hui et toujours », tel était le souhait de la Hondurienne à son fidèle public. Ses followers ont immédiatement réagi à la publication en louant sa simplicité et son humilité.

« Beaucoup de bénédictions pour vous, vous êtes belle et tout ce que vous transmettez dans cette vidéo est votre sincérité et votre humilité. Je vous souhaite sincèrement un Joyeux Noël « , » Joyeux Noël Sirey, notre Reine. Bénédictions « , » Tu es l’étoile qui brille au sommet de notre arbre, merci de nous donner lumière et joie, joyeuses fêtes « , » Moments uniques avec la Reine. Son humilité la rend encore plus belle, elle a gagné l’affection de tout le Honduras pour cela, que Dieu la bénisse toujours », étaient quelques-uns des commentaires qu’ils lui ont laissés.

Sirey Morán s’est rendue au Honduras le 12 décembre, où elle a retrouvé ses proches et a reçu toute l’affection de ses fiers compatriotes, qui l’ont fait triompher.

Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus me bénir de leurs paroles et merci de m’avoir permis de vous rencontrer au #estadionacional #tegucigalpa », a-t-il écrit depuis Tegucihualpa.

« Couronnant les reines de ma vie ma mère, grand-mère Berta et sur l’avant-dernière photo la mère de ma mère qui du ciel prend soin de moi avec sa couronne ma belle grand-mère Maria. Je vous aime belles reines », a-t-il écrit dans un autre article après avoir honoré leur lignée.

Il est clair que la reine hondurienne est plus que fière de ses racines.