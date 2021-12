Vidéo : Le Seigneur des Anneaux : Gollum Game obtient une toute nouvelle bande-annonce cinématographique

Image : Divertissement Daedalic

Une autre vidéo liée à Switch à l’émission Game Awards de cette année était une nouvelle bande-annonce pour Le Seigneur des Anneaux : Gollum.

Si vous n’en avez jamais entendu parler auparavant, il s’agit d’un jeu d’action-aventure basé sur l’histoire et basé sur les romans fantastiques épiques de JRR Tolkien. Et plus tôt cette année en janvier, le jeu a été retardé jusqu’à l’année prochaine.

La dernière bande-annonce nous montre la double personnalité de Gollum – avec de nombreux choix au joueur :

« Entrez dans un voyage périlleux en tant que Gollum, à la poursuite de la seule chose qui lui est précieuse. De son temps d’esclave sous la Tour Sombre à son séjour avec les Elfes de Mirkwood, grimpez, sautez et frayez-vous un chemin à travers les dangers. Habile et sournois, Gollum est également déchiré par sa double personnalité. C’est à vous de décider si le côté le plus sombre de Gollum prend le dessus ou s’il reste une étincelle de raison dans ce qui était autrefois Sméagol. «

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Cette « histoire inédite » de la série Le Seigneur des Anneaux arrivera sur toutes les plateformes – y compris Switch – en 2022. Est-ce celui-ci qui vous intéresse ? Laissez un commentaire ci-dessous.