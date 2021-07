Vidéo : Les 41 points d’un Chris Paul déchaîné qui a mis les Suns en finale

Chris Paul il est plus proche que jamais de remporter une bague NBA à 36 ans. Hier, lors du sixième match de la finale Ouest, il a mené les Suns aux finales NBA avec 41 points (16 sur 24 sur le terrain et 7 sur 8 sur 3 points). De plus, il a distribué 8 passes décisives et volé trois ballons. Énorme. D’autant plus qu’il a marqué 31 points en seconde période.

