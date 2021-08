Vidéo : les gens créent toujours des jeux incroyables dans Game Builder Garage

de Nintendo Garage de constructeur de jeux est sorti depuis quelques mois maintenant, et comme nous nous y attendions, les gens créent maintenant des jeux absolument incroyables.

Si les récréations de F-Zéro, Super Mario Kart et The Legend of Zelda n’étaient pas déjà assez impressionnants, notre producteur vidéo senior Alex Olney a maintenant rassemblé un autre lot de jeux incroyables que vous n’avez peut-être jamais vus auparavant. Nous avons Boule de singe garage, un Super Smash Bros. jeu de style, une autre version du classique de tous les temps Tetris, et encore plus de plateformes 3D.

Obtenez une charge de ce jeu #SuperMonkeyBall que j’ai créé dans #GameBuilderGarage.

Cela a pris beaucoup de temps à faire, car j’ai dû tout dessiner à partir de zéro avec une manette pro.

S’amuser! Le code est… G-008-BLR-LVM pic.twitter.com/Wda8MCLtSd – A-upper THE Nintendo LUNATIC (@AupTheLunatic) 14 août 2021

Avec autant de jeux formidables créés chaque jour pour Game Builder Garage, le moment est peut-être venu de choisir celui-ci si vous ne l’avez pas déjà fait. Comme nous l’avons mentionné dans notre revue Nintendo Life, c’est un outil de création de jeux terriblement puissant qui aidera à propager une nouvelle génération de développeurs de jeux.

