Vidéo : les prix des jeux rétro sont beaucoup plus raisonnables au Japon

Si vous êtes fan de quelques-uns des classiques de la sphère du jeu, vous saurez probablement qu’il est difficile de rechercher un petit bijou obscur comme Doshin le géant et obtenir un coup de fouet en voyant le prix. Les jeux rares valent juste beaucoup, c’est comme ça, non ? Eh bien, au Japon, les choses sont un peu différentes, et collectionner de vieux gubbins Nintendo n’est pas aussi intimidant financièrement qu’en Occident.

Dans la vidéo ci-dessus, notre charmant Jon Cartwright examine la situation à l’étranger et montre à quel point il est possible de trouver des jeux pour parfois aussi peu qu’un dixième de leur prix nord-américain ou européen. Ce n’est pas tout à fait simple comme nous l’avons exploré dans le passé, mais il suffit de dire que les choses ne sont tout simplement pas aussi folles là-bas qu’elles le sont ici.

Avez-vous eu vous-même la chance de vous procurer les classiques à moindre coût dans le Nintendoland ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.