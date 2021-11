Vidéo : les séances provocantes en maillot de bain de Jessica Cediel

.

Autant Jessica Cediel a déjà sa page payante de contenu exclusif pour ses abonnés, elle n’oublie jamais d’encourager ses fidèles fans qui la suivent sur Instagram avec des photos et des vidéos gratuites. Cette fois, il a ravi son public avec non pas une, mais deux vidéos où il montre ses attributs en posant dans différents maillots de bain.

Dans la première vidéo, on le voit dans un maillot de bain une pièce blanc, qui met en valeur sa taille avec un nœud sur le côté. Jouant avec ses longs cheveux, elle est gaie et provocante. « Doux comme du sucre », a-t-il écrit. La publication a suscité un grand intérêt parmi ses abonnés, obtenant rapidement plus de 114 000 likes.

Regardez la vidéo ici

« Wow, comme tu es cool. Vous n’avez vraiment rien à faire à votre corps, vous êtes divin. Dites bonjour à Oncle Nacho, ces cheveux sont beaux »,« Douce tentation, belle chose »,« Elle est trop belle, sa beauté sort de l’ordinaire », et« Je te regarde avec étonnement et je ne me lasse pas parce que ta beauté est inégalée, tu as de beaux yeux et tes lèvres sont comme des pétales de rose », étaient quelques-uns des plus d’un millier de commentaires qu’ils lui ont laissés.

Dans la deuxième vidéo, la Colombienne de 39 ans a posé de manière coquette dans un bikini rose et en a profité pour envoyer des bisous à ses fans. La réaction a été immédiate de la part de ses followers. « Mon Dieu! J’aimerais ne pas te regarder, mais je n’y peux rien, tu es réel. Bénédictions »,« Wuaaaa, tu es beau et beau cœur »,« Uyyy, mon amour, maintenant tu as brillé avec ce grand corps », lui ont-ils écrit.

Jessica en rose

Voulez-vous avoir une vidéo personnalisée de Jessica ?

Pour ceux qui ne sont pas satisfaits du contenu que la présentatrice colombienne télécharge sur son Instagram, ils peuvent désormais lui demander des vidéos personnalisées et discuter directement avec elle. Bien sûr, de manière payante, via sa page de contenu exclusif.

« Je suis Jessica Cediel et je veux vous souhaiter la bienvenue sur mon site Web. Ici, nous parlerons directement, et je partagerai également des photos et des vidéos exclusives, des coulisses, des conseils beauté et bien plus », annonce la Colombienne sur sa page inaugurée il y a quelques semaines à peine.

« Beaucoup d’entre vous m’ont toujours demandé des vidéos, eh bien, via ma page, vous pouvez commander une vidéo personnalisée pour vous ou vos proches. Rejoignez-moi dans cette aventure. Je suis heureux de vous avoir ici et que vous fassiez partie de ma famille numérique. Inscrivez-vous maintenant », ajoute-t-il.

Selon les informations sur le site, la valeur de l’abonnement pour accéder au contenu exclusif de Cediel est de 0,99 $ US le premier mois, puis de 2,99 $ US par mois. Aucun détail n’est donné sur la valeur des vidéos à la demande ou si elles sont incluses dans l’abonnement.

