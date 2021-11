Vidéo : Les sources d’inspiration variées et fascinantes pour Metroid

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Avec Terreur Metroid arrivé à beaucoup de succès en octobre, et selon la propre description de Nintendo mettant fin à la saga originale de la série, de nombreux fans avides se sont penchés sur l’histoire et les détails de la franchise. Une vidéo récente de « Critical Kate » Willært (ci-dessus) donne un aperçu fascinant et détaillé des influences potentielles et des sources d’inspiration pour Metroid, en particulier les premières entrées de la série.

Certaines sont des références familières, comme l’influence souvent répétée de Extraterrestre, mais Willært plonge beaucoup plus profondément et examine différents types de médias. Il existe des liens potentiels fascinants entre les premiers travaux des frères Stamper (qui ont fondé Rareware) et les idées de conception dans l’original Metroid. On nous montre des idées visuelles potentielles qui ont influencé d’autres jeux, qui à leur tour ont pu fournir une base aux idées de Nintendo.

Ensuite, il y a l’idée de Samus et sa révélation en tant que femme, et les différentes conceptions de son personnage et de ses tenues. Les influences vont bien au-delà des jeux vidéo bien sûr, et la vidéo montre un réseau d’idées traversant les films, les bandes dessinées et les animations.

Il existe de nombreuses connexions que nous n’avions jamais vues auparavant, et il est fascinant de voir comment une multitude d’idées et d’influences peuvent ensuite fusionner lorsque le Metroid original a été conçu et conçu. Bien sûr, il est courant que les projets soient inspirés par d’autres, c’est tout à fait une partie naturelle du processus. Voir ces influences énoncées est tout à fait fascinant.

Certainement une vidéo à regarder dans un siège confortable avec une bonne boisson.