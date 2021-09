Vidéo: L’histoire de l’émulateur Super Nintendo ‘Silhouette’ pourrait être un “canular élaboré”

La génération Switch a vu Nintendo faire appel à l’émulation pour des jeux tels que le Les étoiles de Super Mario 3D collection, mais bien avant cela, il y en avait apparemment un pour la Super Nintendo.

Au départ de « Mirage », le projet « Silhouette » était un émulateur SNES pour MacOS et Power PC qui aurait été « divulgué » de manière anonyme par un ancien employé de Nintendo en janvier 1998, qui affirmait que Nintendo avait l’intention de vendre le client en tant que produit de vente au détail. . C’était à peu près au même moment où la Nintendo 64 avait du mal à décoller dans des pays comme le Japon et la vente de jeux sur ordinateur était apparemment une idée que certains des patrons de Nintendo envisageaient sérieusement.

YouTuber ‘MVG’ a enquêté sur cet émulateur “entouré de mystère” et pense que son histoire pourrait être un “canular élaboré” (voir 8h30 dans la vidéo ci-dessus). Il explique comment les “pixels de déchets” présentés dans la version émulée de Super Metroid correspondent à 1:1 avec l’émulation xSnes9x.

“Alors, à quoi sommes-nous amenés à croire ici? Eh bien, à mon avis, Silhouette est en fait une sorte d’itération de Snes9x (1,39), qui, si vous vous en souvenez, était la combinaison de snes96 et snes97 et a été développé par Gary Henderson et Jeremy Coote – pour référence, snes9x est devenu open-source environ un an après la fuite de Silhouette.

“Avant cela, il restait une source fermée. Le bogue de pixel glitch était le résultat de pointeurs d’alias et d’une optimisation agressive du compilateur lors de l’utilisation de la version c des routines de dessin de tuiles. Les versions ultérieures de snes9x sont passées au dessin de tuiles basé sur l’assemblage, mais la version c a été utilisé pour la portabilité et il va de soi que sur un macintosh basé sur Power PC, il aurait le même problème et lorsque j’ai porté snes9x sur la Xbox OG, j’ai fini par utiliser la version c du tiroir de tuiles et comme vous pouvez le voir la Xbox OG a exactement le même problème. Cela ne peut tout simplement pas être une coïncidence.

“J’ai également décompilé le binaire pour l’examiner de plus près, et deux choses qui ressortent beaucoup de ces appels de fonction sont identiques à celles de snes9x et même après avoir effectué une recherche de la chaîne de texte SNES dans le binaire, vous pouvez le voir renvoie snes96. C’est à mon avis que silhouette est une itération de Snes 96 ou 9x et le développeur anonyme est Gary Henderson. Alors silhouette est juste une histoire de couverture élaborée pour faire sortir un nouvel émulateur mystérieux ou est-ce que silhouette existait même chez Nintendo et Nintendo prévoyait-il vraiment de commercialiser cela pour les propriétaires de PC… nous ne le saurons probablement jamais.

Vous pouvez obtenir le récapitulatif complet de MVG dans la vidéo ci-dessus. Qu’en pensez-vous cependant – pensez-vous que cet émulateur avait des liens officiels avec Nintendo ou a-t-il toujours été un canular ? Dites-nous ci-dessous.