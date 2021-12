Clippers de Los Angeles Ils ont remporté ce matin leur 15e victoire de la saison régulière de la manière la plus épique qui soit. A été contre Magie d’Orlando (104-106), et grâce à un incroyable panier gagnant de Reggie Jackson à deux secondes de la fin.

Le meneur de jeu s’est déguisé en héros dans un match dans lequel les Clippers sont revenus jouer sans Paul George, et a atteint 25 points et trois passes décisives, en plus du « Game Winner ». Ensuite, le moment décisif de la rencontre :

« REGGIE JACKSON, ÊTES-VOUS PRÊT POUR VOTRE GROS PLAN ? » Reggie le gagne pour les @LAClippers. pic.twitter.com/XGmZK24raV – NBA (@NBA) 11 décembre 2021