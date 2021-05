Vidéo: l’unité factice de l’iPhone 13 Pro Max montre une encoche plus petite avec un haut-parleur d’oreille déplacé

Alors que l’iPhone 13 devrait largement ressembler à l’iPhone 12 en termes de design, la rumeur dit qu’Apple aurait quelques modifications de conception en magasin. Une nouvelle vidéo d’Unbox Therapy fournit aujourd’hui un aperçu de ces changements avec une unité factice iPhone 13 Pro Max.

Ces types d’unités factices iPhone sont généralement basés sur des schémas de fuite circulant parmi les sources de la chaîne d’approvisionnement Apple. Ce type d’informations est régulièrement partagé entre les fabricants d’accessoires avant l’annonce officielle par Apple d’un nouvel iPhone.

L’un des plus grands changements de conception que nous nous attendons à voir cette année est une réduction de la taille de l’encoche, et cette unité factice permet de bien visualiser ce changement. Vous pouvez voir que l’une des façons dont Apple accomplit cela est de déplacer le haut-parleur vers le cadre supérieur du téléphone et hors de l’encoche elle-même.

La découpe de l’appareil photo devrait également être repensée avec la gamme iPhone 13 cette année. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a rapporté que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max comporteront un appareil photo ultra-large amélioré, passant de 5P (f / 2.4) et de mise au point fixe (FF) à 6P (f / 1.8) et mise au point automatique (AF).

Pour s’adapter à ces changements de caméra, cette unité factice iPhone 13 Pro Max présente des objectifs de caméra nettement plus grands. Des objectifs plus grands devraient donner des photos de meilleure qualité, car plus de lumière peut atteindre les capteurs de l’appareil photo numérique.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max devraient également être légèrement plus épais et plus lourds que leurs prédécesseurs iPhone 12.

Kuo a également signalé que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro max utiliseront une technologie LTPO plus économe en énergie et ajouteront une prise en charge de 120 Hz, similaire à l’écran ProMotion sur l’iPad Pro. Apple pourrait également apporter Touch ID au bouton d’alimentation avec l’iPhone 13 cette année, mais on ne sait toujours pas si cette fonctionnalité fera la coupe finale.

Vous pouvez suivre toutes les rumeurs sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro dans notre guide complet ici. Découvrez la vidéo complète de l’unité factice pratique de l’iPhone 13 Pro Max ci-dessous.

