Vidéo: l’utilisateur reconstruit AirTag comme une carte plus fine qui s’insère dans les portefeuilles

L’AirTag d’Apple est raisonnablement petit et léger, mais l’accessoire peut être trop épais pour ceux qui veulent le mettre dans un portefeuille. Parce qu’Apple ne propose AirTag qu’avec une seule option de conception, Andrew Ngai a décidé de créer sa propre version de l’accessoire de suivi d’Apple qui ressemble à une carte – et le résultat est assez impressionnant.

Le processus n’est pas vraiment facile, comme vous pouvez l’imaginer, mais Andrew a réussi à tout faire lui-même avec seulement quelques outils et beaucoup de patience. Comme il l’a démontré, retirer l’arrière de l’AirTag était assez simple, mais les composants sont tous collés à la coque en plastique à l’exception de la batterie amovible.

Andrew a dû chauffer l’AirTag à 150F (ou 6 ℃) pour sortir la carte logique AirTag de la coque en plastique. Cependant, le plus grand défi pour rendre l’AirTag plus mince était de déplacer la batterie CR2032, qui a elle-même 3,2 millimètres d’épaisseur. Avec l’ensemble de la structure, chaque AirTag a une épaisseur de 8 millimètres.

En utilisant des connexions filaires supplémentaires, il était possible de connecter la batterie à l’AirTag côte à côte au lieu de les garder ensemble les unes sur les autres. La dernière étape consistait à créer une carte 3D conçue pour assembler les composants démontés de l’AirTag afin qu’ils ne se détachent pas. Le résultat a été une carte AirTag entièrement fonctionnelle qui peut être placée dans un portefeuille comme une carte de crédit.

Bien sûr, ce n’est pas quelque chose que vous devriez faire avec vos AirTags car le processus peut endommager définitivement l’accessoire, mais il est agréable de voir les possibilités avec ce produit.

Chaque AirTag coûte 29 $ et il existe également un pack de 4 pour 99 $, tandis qu’Apple vend également plusieurs accessoires tels que des porte-bagues et des boucles en cuir. Vous pouvez également consulter le site Web d’Amazon pour connaître les offres sur AirTag et les accessoires associés.

Souhaitez-vous que AirTag soit disponible sous plusieurs formats? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

