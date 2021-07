VIDÉO : Meilleurs buts, passes décisives et compétences de Sofia Jakobsson 2019-2021

Le départ de Sofia Jakobsson du Real Madrid est une vieille nouvelle maintenant, mais il sera difficile de passer complètement de son temps au club et de ce que cela signifiait de voir une force d’attaque de haut niveau jouer pour nous quand nous avions le plus besoin de cette qualité .

La saison 2019/20 a été un combat. Le CD Tacón a saigné des buts, en concédant 48 – un chiffre qui était le pire de la ligue. C’est leur attaque qui les a maintenus au-dessus de la zone de largage et les a placés à la 10e place.

Google

Jakobsson a été la partie la plus importante et la plus productive de cette attaque, enregistrant 7 buts et 8 passes décisives. Mais c’est son incroyable capacité à porter le ballon et à dribbler qui a captivé l’imagination des supporters. Elle a mis l’équipe sur son dos à maintes reprises et a établi de grandes attentes pour sa deuxième année à Madrid.

Peut-être étaient-ils injustes. Jakobsson était presque toujours jouée hors de position – à gauche ou comme attaquante au lieu d’être large à droite – et la charge qu’elle devait supporter a créé un compromis entre volume et efficacité différent de celui de l’année suivante. Il y a eu une certaine régression en 2020/21 ; son explosivité et sa capacité à créer une séparation semblaient un peu baisser et son produit final par minute diminuait.

Cependant, 8 buts et 9 passes décisives lui donnent une contribution totale au but seulement inférieure à celle de Marta Cardona (14 buts et 6 passes décisives) et Jakobsson est resté essentiel pour la deuxième place du Real Madrid. Elle n’était tout simplement plus la meilleure joueuse de l’équipe – simplement une étoile parmi tant d’autres.

Pour cette raison (entre autres), Madrid s’est sentie suffisamment à l’aise pour refuser à la Suédoise le contrat qu’elle estimait mériter et s’est séparée. Cela n’avait pas besoin d’arriver, mais Las Blancas ira bien, comme ils l’ont toujours été en passant de grands joueurs. Out va Sofia; des talents comme Athenea del Castillo (probablement), sans parler du potentiel que Cardona et Olga Carmona ont encore à réaliser.

Rien de tout cela ne change le fait que Sofia Jakobsson est aussi proche d’une légende qu’on peut l’être dans un club comme Madrid au cours de deux saisons. 15 buts ; 17 passes décisives; la frappe qui a valu à Madrid son premier El Derbi Madrileño ; et un certain nombre de moments inoubliables passant devant les défenseurs, les tordant à l’envers.