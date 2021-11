Vidéo : Metroid Dread Camera Trick révèle de nombreux secrets de développement intrigants

Prêt à assister à toutes sortes d’angles et de trucs que vous n’étiez jamais censé voir ? (Image: via Shesez)

Metroid Dread est l’un des jeux les plus beaux et les plus jouables de Switch, offrant aux fans de la série une toute nouvelle aventure qui répond certainement à leurs attentes élevées. Mais comme nous sommes sur le point de le découvrir, avec une caméra 2D principalement fixe utilisée tout au long (ainsi que le changement occasionnel à la première personne pour les cinématiques), de nombreuses choses intéressantes ont été laissées hors de vue. Jusqu’à maintenant.

Dans le dernier épisode de Boundary Break, une excellente série de vidéos de YouTuber Shesez qui nous emmène au-delà du point de vue habituel des jeux, nous voyons comment Metroid Dread a été mis en place au-delà de ce qui peut être vu dans le jeu principal lui-même. Tout cela grâce à un outil de caméra développé par un autre YouTuber, Postposterous, qui permet à Shesez de jouer au jeu, de mettre l’action en pause et de déplacer la caméra à volonté. Spoilers discutés d’ici.

Il y a énormément de choses à voir dans la vidéo de près de 18 minutes, nous vous invitons donc à la regarder, mais l’un des éléments les plus fascinants est peut-être la façon dont les terrifiants ennemis EMMI se déplacent. En laissant le jeu se dérouler avec la caméra zoomée, nous voyons que les EMMI se téléportent techniquement dans les coulisses, se chargeant initialement à un seul endroit, avant d’être zoomées directement, prêtes pour les cinématiques.

D’autres découvertes montrent à quoi ressemble Kraid sous la lave, qu’un certain coup dans le dos ne se déroule pas comme prévu, et bien plus encore. Vérifiez-le:

Plutôt cool, hein ? L’œuvre de Shesez dans la série Boundary Break vaut certainement la peine d’être vérifiée si vous avez le temps – voici un aperçu des secrets d’Animal Crossing: New Horizons pour vous aider à démarrer.