Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La semaine dernière, Nintendo a lancé le niveau « Expansion Pack » pour son service Switch Online. Comme vous l’avez peut-être remarqué, cela ne s’est pas bien passé avec certains joueurs. Outre la bande-annonce qui est devenue la vidéo YouTube la plus détestée de tous les temps, l’émulation N64 a été critiquée pour ne même pas correspondre aux normes définies par les efforts de la communauté.

Le développeur de jeux et YouTuber, Modern Vintage Gamer, a maintenant jeté un coup d’œil à l’histoire de l’émulation N64 de Nintendo, qui remonte techniquement à l’ère GameCube – avec la sortie du disque promo, La Légende de Zelda : Édition Collector.

Au fil des générations, l’émulation de Nintendo s’est détériorée. Mis à part un personnage clé en 2011, l’ère Wii de l’émulation N64 est toujours considérée comme « la meilleure » car chaque jeu exécutait sa propre version de l’émulateur existant – offrant à nouveau « la meilleure » expérience, à part jouer sur le matériel réel.

En 2012, au cours de la génération Wii U, Nintendo a décidé d’introduire un « émulateur global » qu’il avait construit qui alimenterait les 21 jeux N64 disponibles sur la plate-forme. Cela a entraîné toutes sortes de problèmes tels que le décalage d’entrée, les problèmes de rendu et plus encore. En plus de cela, il y avait un filtre plus sombre – lavant tous les jeux. La génération Switch utilise désormais également un « émulateur global », ce qui explique ce qui s’est passé ici.

Les dernières pensées de MVG, alors?

« Oui, Nintendo se soucie de l’émulation – ils l’ont fait depuis de très nombreuses années, mais malheureusement au cours des 10 dernières années environ, ils se sont en quelque sorte perdus de vue, et ils ont fait des choix de conception intéressants qui ont vraiment juste genre d’avoir eu un impact sur l’expérience utilisateur de certains de ces jeux, et j’espère qu’ils pourront rectifier certaines de ces choses, je ne sais pas s’ils le feront. »

Regardez la vidéo ci-dessus pour l’historique complet de l’émulation N64 de Nintendo et dites-nous comment vous avez trouvé le « pack d’extension » Switch Online de Nintendo jusqu’à présent dans les commentaires ci-dessous.