Un correspondant de NBC a dit aux téléspectateurs et aux animateurs de Today Show de masquer deux fois leurs enfants avant de les envoyer à l’école s’ils ne trouvent pas le masque N95 plus résistant dans la taille des enfants, afin que « pas beaucoup d’air » ne pénètrent dans leurs visages.

Les instructions sont venues de la journaliste de NBC Vicky Nguyen, pas un médecin, qui est apparue dans le Today Show pour un segment sur l’utilisation renouvelée des masques et les mandats alors que NBC et d’autres médias d’entreprise utilisent leur couverture pour intensifier les craintes de COVID et de sa variante omicron, une version bénigne du virus qui persiste dans les populations fortement vaccinées.

Malgré des quantités massives de recherches médicales indiquant que les mandats de masques ont probablement été contre-productifs et dommageables pour le développement des enfants, Nguyen a recommandé à tous les Américains, en particulier les enfants, de porter un ajustement aussi serré que possible ou de doubler si les masques N et KN 95 résistants ne sont pas disponibles .

« Ils vont jusqu’au-dessus de votre tête », a déclaré Nguyen à propos des masques résistants. « Pas le plus confortable mais très très douillet. Pas beaucoup d’air entre les côtés de mes joues ou le haut de mes joues.

L’émission Today de NBC fait un segment où ils enseignent aux parents comment masquer leurs enfants.

« Vous voulez superposer le masque en tissu sur un masque (chirurgical). » pic.twitter.com/djOpddUQ1D – Flaco (@frankadak01) 5 janvier 2022

Lorsqu’on lui a demandé d’élaborer sur les directives de masquage pour les enfants, Nguyen a doublé ses conseils sur les masques bien ajustés, disant aux parents d’utiliser des masques N95 pour enfants ou de doubler avec un masque chirurgical et en tissu si les tailles des enfants ne sont pas disponibles, disant qu’elle habille même ses propres enfants avec deux masques, en s’assurant qu’ils restent sur leur visage toute la journée.

« D’accord, nous avons parlé à [NBC’s] Le Dr John Torres à ce sujet parce que je viens de faire sortir mes enfants ce matin, il y a quelques minutes, avec deux masques », a déclaré Nguyen.

« [Dr. Torres] dit évidemment que les KN95 et N95 sont les plus efficaces, mais il peut être très difficile de les trouver dans les petites tailles pour enfants et aussi de les garder sur vos enfants toute la journée – ils ne sont pas les plus confortables.

« Donc, la deuxième meilleure option est de vous assurer d’avoir un masque chirurgical de taille pour enfants », a-t-elle poursuivi, avant de dire aux parents de placer le masque chirurgical sur le visage de leur enfant avant d’ajouter une couche supplémentaire de masque en tissu.

« Donc, le masque chirurgical passe d’abord, puis le masque en tissu », a déclaré Nguyen, continuant à compliquer davantage ses instructions en disant que si un deuxième masque n’est pas disponible, un seul convient également.

« Si vous ne pouvez pas faire cela, utilisez un masque chirurgical seul », a déclaré Nguyen. « Dr. Torres dit le moins mieux, mais mieux que rien, le masque en coton à deux couches qui convient à votre enfant. Le meilleur masque, certainement, est celui que votre enfant portera et gardera toute la journée lorsqu’il sera en classe.

NBC semblait tellement penser aux conseils de restriction d’air qu’ils ont publié un article sur leur site Web après l’apparition de Nguyen dans le Today Show, contenant un enregistrement vidéo du segment et se vantant que des «experts» avaient pesé sur la question.

